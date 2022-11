Chivite: "Vamos a avanzar en autogobierno y la Guardia Civil no se va a ir"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha señalado este sábado que Navarra "va a avanzar en el autogobierno y la Guardia Civil no se va a ir" en relación a la asunción de las competencias de Tráfico.

La presidenta ha intervenido en el Comité Regional de su partido donde ha afirmado que no tiene palabras para "calificar la actuación de la derecha con la transferencia de Tráfico, metiendo en el debate a ETA". "¿Acaso no fue la derecha de Miguel Sanz y de Aznar la primera en anunciar un acuerdo para la transferencia hace 23 años? ¿Acaso no ha habido unanimidad en las fuerzas políticas para avanzar en esta cuestión? ¿Acaso no tenía este tema Navarra Suma en su programa electoral?", se ha preguntado.

"Si lo hacen ellos, es avanzar, si lo conseguimos nosotros es echar a la Guardia Civil de esta Comunidad. Eso es hipocresía. Es la única manera que usan para llegar al poder porque no tienen una propuesta para Navarra ni para España", ha criticado.

"Que dejen de manipular, UPN ha renegado de sus propios principios fundacionales, se acabó el falso relato de que UPN defiende el autogobierno y los demás rompemos España. Es mentira. Se les ha caído la careta, el abandono de sus propias siglas ha supuesto el abandono de sus propias posiciones históricas y un consenso político que hasta ahora nadie ha cuestionado", ha añadido.