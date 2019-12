Chivite: "Tener Gobierno es responsabilidad de todos, también del PP"

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha afirmado este viernes que "es urgente ya tener un Gobierno de España y esto es responsabilidad de todos los partidos, también del Partido Popular".

"Tenemos que evitar el bloqueo y unas terceras elecciones y estos es responsabilidad de todos, incluido el Partido Popular", ha subrayado Chivite en declaraciones a Efe, y ha añadido que confía en que "todos nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos, de la necesidad que tiene el país de tener un gobierno y de que la legislatura eche a andar lo antes posible".

Chivite se ha referido también a los presidentes autonómicos, con los que Pedro Sánchez ha anunciado una ronda de contactos, y al respecto ha asegurado que, "por respeto institucional, tendrán que hablar con el presidente del Gobierno de España en funciones" en un contacto en el que podrán "trasladarle lo que estimen oportuno".

"No entiendo por qué no todos los presidentes autonómicos quieren hablar con el presidente del Gobierno, que tiene que buscar la estabilidad del país", ha dicho Chivite, y ha añadido que no comprende "por qué los presidentes autonómicos del PP no quieren hablar con el Partido Socialista".