Chivite se solidariza con Sánchez y advierte que los ataques ponen en riesgo la democracia

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha expresado este jueves su "solidaridad" al presidente Pedro Sánchez por el "acoso familiar al que está siendo sometido" y ha explicado que esto "pone en riesgo a la democracia".

Así se ha expresado la presidenta navarra en declaraciones a los medios previas al pleno del Parlamento de Navarra, donde ha repetido, al igual que hizo este miércoles, que se siente identificada en cierta manera por "el acoso en la puerta de casa" que sufrió por parte de un grupo de agricultores o cuando se ha "cuestionado la legitimidad" de su cargo por parte de otros grupos.

La presidenta ha señalado de forma clara que le gustaría que Pedro Sánchez continuara en el cargo: "Yo también le transmití un mensaje personal al presidente del Gobierno, que sepa que tiene a la Federación Socialista de Navarra apoyando y detrás suya para darle esa fuerza que creo que es lo que necesita".

"Me gustaría que Navarra quedará alejada de este fango, de esta estrategia de los bulos, del acoso y de la desinformación. Y especialmente este Parlamento de Navarra que representa al conjunto de la ciudadanía de Navarra", ha expresado Chivite.

La presidenta ha señalado que ella lo advirtió hace tiempo: "Creo que en el marco de la campaña de las elecciones generales ya lo dije. Advertía de que estamos en un momento de emergencia democrática y creo que los hechos lamentablemente me van dando la razón, los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones, esto es una historia que se repite, que ha ocurrido también en otros países".

Para Chivite no se trata solo de "una cuestión personal, no es un ataque a las personas". "Esto realmente es un ataque a las instituciones para alejarlas de la ciudadanía, para deslegitimar nuestra democracia. Y esto claramente lo que pone en riesgo no es al presidente del presente. Lo que está poniendo en riesgo claramente es a la democracia".

Sobre lo que anunciará Sánchez el lunes, Chivite no se atreve a hablar del futuro: "Ni siquiera me atrevo a interpretar qué es lo que pone en esa carta. Solo digo que es una cuestión como para tomársela en serio. Es una cuestión de la que ya venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo".

"Es una estrategia perfectamente orquestada, que ya hemos visto cómo funciona en otros países y que, como digo, no se trata de la figura de Pedro Sánchez", ha dicho.

Chivite ha explicado que se trata de "una denuncia hecha por un pseudosindicato, porque no tiene representación ni ha habido unas elecciones sindicales como para que pueda ser un sindicato, de la ultraderecha, que ya ha presentado denuncias en otras ocasiones que se han quedado en absolutamente nada con recortes de pseudonoticias, porque ni siquiera son noticias basadas en ninguna prueba y ningún dato".