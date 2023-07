Chivite recibe la propuesta de UPN "con desconfianza y ninguna credibilidad"

La secretaria general del PSN y candidata revalidar el cargo de presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que ha recibido la propuesta planeada desde UPN para asegurar la estabilidad institucional "con desconfianza y ninguna credibilidad".

Chivite ha acudido en Oviedo a la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado y al término del acto, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la situación política de Navarra y las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno de progreso.

En este contexto ha indicado que la oferta de diálogo que ayer le trasladó el presidente de UPN, Javier Esparza, para asegurar la gobernabilidad de Navarra y de sus ayuntamientos con el objetivo de que EH Bildu "no tenga nada que decidir" en la Comunidad Foral, "no resulta creíble y no es coherente, cuando la coherencia en política es muy importante".

En este sentido ha indicado que esa oferta de Esparza no guarda coherencia "con lo que ha venido haciendo estos cuatro años y haciendo y diciendo" en campaña electoral, por lo que "la recojo con muchísima desconfianza".

Y ha añadido que la propuesta de UPN "no es coherente" con apoyar un gobierno de Feijóo con PP y Vox, o un gobierno municipal en la localidad navarra de San Adrián también con Vox o "con derogar el sanchismo, que es el Partido Socialista".

María Chivite ha confirmado además que siguen las negociaciones con Geroa Bai y Contigo-Zurekin para un Gobierno de progreso en Navarra, y al respecto ha precisado que están "terminando" la parte que corresponde al acuerdo programático y luego tocará abordar la estructura del Ejecutivo y el reparto de cargos entre los socios, un proceso que, ha puntualizado, "espero que sea breve".

Por otra parte, la presidenta ha dicho compartir con Barbón los retos sobre transición ecológica y digital e igualdad de oportunidades, y ha destacado del presidente su "compromiso personal con toda la ciudadanía de Asturias y el valor de la palabra".

Unos objetivos que también se plantea el Gobierno de España, que tiene que ser tras las elecciones del 23J "un Gobierno plural, que entienda esta España plural", por lo que ha instado a Pedro Sánchez a conformarlo, ya que los resultados electorales "fueron claros y ahora se trata de dialogar y conseguir acuerdos. La ciudadanía ha dicho que no quiere retrocesos ni recorte de derechos".