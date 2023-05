Chivite propone un pacto para la convivencia en la utilización del euskera, "partiendo de la realidad lingüística"

A su juicio, la actual ley de la Euskera es "un marco que garantiza ese tratamiento acorde con la demanda"

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha propuesto este jueves, en materia de política lingüística, establecer un pacto por la convivencia en la utilización y promoción del euskera, partiendo del reconocimiento de la realidad sociolingüística de Navarra.

En un acto electoral celebrado en la plaza de Compañía junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz, Chivite ha defendido que no haya "ni imposición ni arrinconamiento" para una lengua que "es propia de nuestra tierra" y ha añadido que "las lenguas deben ser vehículos de comunicación, de convivencia, de entendimiento y de encuentro".

Según ha dicho, tanto el estudio como el uso del euskera "se deben hacer desde la voluntariedad y desde el respeto a la igualdad de oportunidades, garantizando un desarrollo normal y natural de la lengua y evitando cualquier situación de discriminación".

Chivite ha defendido que "la actual ley de la Euskera es un marco que garantiza ese tratamiento acorde con la demanda, acorde con la realidad sociolingüística y que además permite las actuaciones precisas para acompañar la demanda social".

Según ha añadido, en esta legislatura "se ha mantenido un poco esa centralidad política en torno al euskera". "No ha habido ni intentos de imposición como hubo con gobiernos anteriores, pero tampoco intentos de ninguneo como también hubo en otros gobiernos anteriores. Yo creo que el equilibrio, atender la realidad sociolingüística, atender la demanda que hay en educación, en formación reglada como no reglada, es la clave", ha dicho, para afirmar que "es un idioma que es propio, que lo tenemos que fomentar, que lo tenemos que divulgar, que lo tenemos que defender, pero no imponérselo a nadie".

Por su parte, Elma Saiz ha manifestado, en esta materia, que a ella le van a encontrar en la "no imposición", pero sí "en atender la demanda ciudadana y circunscrita a la realidad sociolingüística". "Me van a encontrar en la promoción, en el fomento de nuestra lengua, que es patrimonio de todos los pamploneses y pamplonesas y que tiene que salir de la arena política. Me van a encontrar en la voluntariedad, desde la libertad y respetando la realidad sociolingüística", ha añadido.

Por otro lado, preguntada por los resultados de las elecciones sindicales celebradas en la Administración, Chivite ha señalado que "respeta" los resultados de estas elecciones, en "las que se elegían más delegados y delegadas sindicales dado el crecimiento del número de funcionarios en la Administración pública". "Lo único que les pido es que haya diálogo, como hemos tenido diálogo a lo largo de toda la legislatura", ha comentado.