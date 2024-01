Chivite insiste en "mano tendida" del PSN para apoyar Presupuestos en Ayuntamientos gobernados por UPN

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha "tendido la mano" de los socialistas para aprobar los Presupuestos en los ayuntamientos del Valle de Egüés, Estella y Barañáin, gobernados por UPN, después de la decisión de la formación regionalista de no negociar con el PSN.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que "tuvimos conocimiento el viernes a última hora de la tarde de que el señor Esparza -líder de UPN- había reunido a estos tres ayuntamientos para decirles que cortaran todas las negociaciones con el Partido Socialista de cara a tener unos Presupuestos, que benefician al conjunto de la ciudadanía, no solo a los votantes de UPN". "La decisión es de UPN", ha dicho.

Según ha continuado la presidenta, "nosotros dijimos desde el primer momento que mano tendida, y de hecho ya se estaban negociando los Presupuestos tanto en Estella, como en el Valle de Egüés". "Ante eso, ellos sabrán lo que hacen", ha lamentado, para señalar que "el Ayuntamiento de Estella, si no consigue tener unos Presupuestos, tendrá los Presupuestos prorrogados del Ayuntamiento anterior, que era un Ayuntamiento de Bildu y que ellos mismos -UPN- votaron en contra".

Tras afirmar que "el mayor perjudicado es el conjunto de la ciudadanía", María Chivite ha comentado que "el Partido Socialista sigue teniendo la mano tendida de cara a que todos los vecinos y vecinas de Estella y del Valle de Egüés puedan tener unos Presupuestos". "Presentaremos nuestras propuestas cuando se presente el proyecto de Presupuestos con el fin último de que haya Presupuestos, de que ese municipio pueda seguir haciendo sus inversiones, pueda seguir manteniendo su actividad", ha expuesto.

Según ha señalado, "estará en la mano de UPN si acepta o no las propuestas de mejora que pueda hacer el Partido Socialista". "Nuestra voluntad es que los ayuntamientos tengan Presupuestos. Me resulta incomprensible que prefieran no tener Presupuestos a tener unos Presupuestos apoyados por el Partido Socialista, que está en disposición y que ya estaban negociándose", ha apuntado la presidenta.

Chivite ha censurado que desde UPN "están anteponiendo los intereses partidistas y particulares, no se si compartidos por las correspondientes Alcaldías, antes que lo que nos tiene que unir, que es el interés del bien común y del conjunto de la ciudadanía".

Ha insistido la presidenta que "no hay alternativa" y que por ello "el Partido Socialista, de cara a los Presupuestos, mano tendida para que haya". "Lo que veo que no tiene alternativa es UPN, ¿con quién va a acordar unos Presupuestos? Si prefiere perjudicar a todos los vecinos simplemente por mantener esa lucha partidista, no tiene ningún sentido y es olvidarse de para qué estamos en política, que es para servir a la ciudadanía", ha concluido.