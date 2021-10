Chivite dice, tras la "espantada" de Na+ de los Presupuestos, que seguirán hablando con Bildu para sacarlos adelante

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes que, tras la "espantada" de Navarra Suma de la negociación de los Presupuestos para 2022, seguirán trabajando con EH Bildu porque "lo importante es sacar los Presupuestos adelante". Sobre el euskera, ha dicho que la postura del PSN es "clara y meridiana".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que en las reuniones que mantuvieron con los partidos de la oposición sobre Presupuestos la semana pasada, Navarra Suma llevaba doce puntos como condición de negociación y "se quedó en el primero, se levantó y se fue, literal". "En algunas cosas podemos estar de acuerdo, ya lo explicitó el vicepresidente del Gobierno", ha dicho.

Ha expuesto la presidenta que "hubo unas propuestas verbalizadas por parte de Bildu, que vamos a seguir trabajando porque lo importante es sacar los Presupuestos adelante".

NO HA HABIDO OTRO CONTACTO CON NA+

Chivite ha precisado que, tras el breve encuentro con Navarra Suma el pasado miércoles, "no ha habido ningún otro contacto, se levantaron y se marcharon". "De esos doce puntos, hay alguno en el que sí podemos estar de acuerdo", ha comentado, para añadir que "hay otro punto que le indicaba al Gobierno que tenía que no cumplir con la ley y no lo vamos a hacer". "En algunas cosas puede haber puntos de acuerdo pero se quedaron en el primer punto, se levantaron y se fueron", ha insistido.

Ha indicado que EH Bildu "no ha puesto ninguna condición irrenunciable". "Ha dicho que hay que hablar de muchos temas y por hablar no hay ningún problema, porque una cosa es hablar y dialogar y otra cosa es acordar, pero en cosas que puso encima de la mesa como lo que tiene que ver con el avance en el 0-3, los centros de día, la Atención Primaria... ahí hay coincidencias, incluso con el acuerdo programático de este Gobierno", ha aseverado.

En relación al euskera, la presidenta ha señalado que "lo pusieron como una cosa para hablar pero ya sabe cuál es la postura del PSN en cuanto al euskera, eso está claro y meridiano".