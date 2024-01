Chivite dice que la moción de censura en Pamplona "nada tiene que ver" con la investidura de Sánchez

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que la moción de censura acordada entre PSN y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona "nada tiene que ver" con la investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha afirmado que ella acude a estas sesiones plenarias "para hablar del control a la acción política del Gobierno de Navarra y en su caso también del proceso de investidura que tenga que ver con esta comunidad", pero ha indicado que "los acuerdos que pueda haber entre distintas formaciones políticas para otros procesos de investidura no me corresponde como presidenta contestarlos en esta Cámara".

En todo caso, sobre la moción de censura, ha señalado que es una cuestión que ya ha sido "respondida por las distintas formaciones políticas y lo que se ha reiterado es que esto nada tiene que ver con una investidura para el Gobierno de España".

Tras ello, ha criticado que al PP "los reyes no les han traído propuestas ni discursos desde luego propositivos". "Cuando el Gobierno de España plantea iniciativas que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, que ayudan a paliar las situaciones a las personas más vulnerables con ayudas públicas, y ustedes se dedican a votar que no porque las necesidades de la ciudadanía no forman parte de su estrategia política, a mí me parece que es muy difícil de explicarlo", ha asegurado.

Chivite ha señalado que "lo importante es para qué estamos en política y si el PP no está para proponer iniciativas que atiendan las principales preocupaciones de la ciudadanía, no sé para qué está en política". "La ciudadanía pondrá a cada uno en su lugar y la ciudadanía sabe distinguir quién propone, quién arrima el hombro y quién se dedica al ruido por el ruido para esconder que no tienen proyecto. Tapan su debilidad pegando una patada a las personas más vulnerables", ha censurado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "el poder alcanzado por Bildu en Navarra gracias al Partido Socialista es inmenso, muchísimo más que el que le correspondería por el apoyo ciudadano" y ha considerado que "este poder absoluto no tiene justificación alguna si no es porque hay detrás un pacto oculto para investir a Sánchez y mantener su Gobierno, así que no nos hablen de que el motivo de regalar Pamplona a Bildu es la parálisis porque no es que no nos lo creamos desde el Partido Popular, sino que no les creen sus propios votantes".

Tras ello, ha pedido a Chivite que "nos diga las condiciones del pacto oculto con Bildu, los navarros tenemos derecho a saber sobre nuestro futuro y no enterarnos por hechos consumados". "Hoy las decisiones que afectan al futuro Navarra se están tomando en Madrid y a conveniencia de Sánchez y de sus socios, y aquí los socialistas navarros son unos convidados de piedra. Navarra, los intereses de Navarra, las necesidades de sus ciudadanos han pasado a ser secundarios", ha señalado.