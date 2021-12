Chivite dice que no se están valorando en este momento restricciones en Navarra sino acelerar la vacunación

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que en este momento no se está valorando adoptar restricciones en la Comunidad foral ante el incremento de casos de Covid-19, sino que el objetivo es acelerar la vacunación.

Con vistas a la Navidad, Chivite ha señalado, en una entrevista en la Cadena SER, que "nunca hemos descartado ir tomando medidas para bien o para mal, medidas de restricción o de levantamiento de restricciones, porque vamos viendo la evolución de la pandemia y en función de la evolución vamos tomando medidas". "Veremos cómo avanza la vacunación y veremos cómo nos va a avanzando la presión hospitalaria, que esperemos que no vaya a más", ha asegurado.

No obstante, ha señalado que "en estos momentos" no se está barajando la aplicación de restricciones. "Lo que estamos valorando es acelerar la vacunación todo lo posible y el pasaporte Covid nos está funcionado bien", ha dicho.

Así, ha explicado que, si antes de aplicarse el pasaporte Covid se estaban realizando unas 75 vacunaciones diarias sin cita previa, actualmente esa cifra se ha elevado a unas 250 vacunaciones diarias. "El pasaporte ha fomentado que la gente que no tenía idea de vacunarse se haya vacunado porque si no su vida de ocio se restringe muchísimo", ha indicado.

Por otro lado, Chivite ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" para que la ciudadanía mantenga las medidas de distancia, mascarilla e higiene.

La jefa del Ejecutivo ha reconocido que Navarra tiene "unos datos de incidencia muy altos en número de casos, pero no somos los más altos en tasa de ocupación hospitalaria". "Estamos en una fase en la que no hay que fijarse tanto, aunque también, en el número de casos, como en la ocupación hospitalaria. En la segunda ola teníamos más o menos el mismo número de casos que ahora pero podríamos tener alrededor de 400 ingresos cuando ahora estamos en cien. Son momentos que no son comparables porque hay un elemento diferencial, que es la tasa de vacunación, donde Navarra lidera esas tasas", ha asegurado.

Actualmente, un 35-40% de los casos de Covid-19 son en menores de 14 años, "personas a las que no les afecta de manera grave, y que no tiene incidencias en la ocupación hospitalaria". Además, ha resaltado que "Navarra lleva toda la pandemia siendo la comunidad que más pruebas hace por habitante, incluso el doble que la media".

María Chivite ha afirmado que si el número de casos "crece muchísimo acaba afectando a la presión hospitalaria, pero veremos, y lo digo con toda la prudencia del mundo, cómo evoluciona esto, porque estamos acelerando muchísimo todo lo que tiene que ver con la vacunación de personas mayores de 60 años, que es la población que tiene más probabilidades de ingresar en el hospital y los menores no son personas que ingresen en hospitales".

No obstante, ha reconocido que la incidencia entre menores "está empezando a afectar a las aulas". "Tenemos días de vacaciones, llegaremos en seguida con la vacunación infantil, espero que en la segunda quince de diciembre, y por lo tanto quizás para la vuelta al colegio después de Navidades esto pueda frenarse en alguna medida", ha indicado.