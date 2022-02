Chivite dice que el acuerdo de Gobierno central y UPN no afecta a competencias de Navarra y no le corresponde comentarlo

Afirma que "los socios de Gobierno conocen el contenido del acuerdo" por lo que no entiende que se hable de "desconfianzas"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que ella es conocedora del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y UPN para que los dos diputados regionalistas apoyaran la reforma laboral -aunque finalmente votaron en contra-, pero ha señalado que ella no participó en la negociación del acuerdo y que no afecta a competencias del Gobierno de Navarra, por lo que no le corresponde hacerlo público.

Chivite ha afirmado, en declaraciones a los medios, que conoce el acuerdo, pero que no ha participado en él "ni como presidenta del Gobierno de Navarra ni como secretaria general del Partido Socialista de Navarra, y no me compete comentarlo a mi".

"Sí soy conocedora de los términos del acuerdo, pero se están lanzando unas cuestiones respecto del contenido del acuerdo que creo que están absolutamente fuera de lugar, no me corresponde a mi comentar el contenido del acuerdo porque yo no he formado parte de esa negociación, he estado informada, pero no he sido yo -la que ha negociado-", ha afirmado.

Además, ha señalado que "lo que se ha negociado son competencias estatales, más allá del tema puntual del Ayuntamiento de Pamplona". "Todos los acuerdos a los que he llegado como presidenta los he hecho públicos porque era una competencia mía, pero lo que no es competencia mía no tengo por qué comentarlo y respeto que quienes han llegado a ese acuerdo, si quieren hacerlo, lo comenten", ha añadido, para señalar que "hay un interés en alimentar determinadas cuestiones".

Asimismo, María Chivite ha afirmado que "los socios de Gobierno conocen el contenido del acuerdo" por lo que ha dicho que no entiende que se hable de "desconfianzas". "Son competencias que nada tienen que ver con el Gobierno de Navarra, por lo tanto no entiendo la polémica con el Gobierno de Navarra", ha asegurado.

