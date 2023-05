Chivite defiende "la ambición de los socialistas con la propuesta de más de 200 medidas orientadas a la gente"

La secretaria general del PSN y candidata a la relección como presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha defendido este miércoles "la ambición de los socialistas con la propuesta de más de200 medidas orientadas a la gente, sus preocupaciones y sus retos".

Chivite ha participado en la presentación de la candidata del PSN a la Alcaldía de Cabanillas, Raquel Paz. En el acto, la líder socialista ha afirmado que "queremos que Cabanillas siga siendo un espacio de progreso, de convivencia, de presente y de futuro". "Cuando los socialistas gobernamos se nota, por nuestra manera de hacer las cosas, nuestras prioridades y porque defendemos que el desarrollo vaya aparejado de cohesión social y territorial", ha asegurado.

Chivite se ha comprometido a "seguir fortaleciendo la colaboración institucional y mejorar las dotaciones y oportunidades de Cabanillas", compromisos que ha hecho extensivos al conjunto de la Comunidad foral "con un crecimiento basado en la innovación, en la sostenibilidad, en la atracción de proyecto industriales, en la conectividad digital o en las infraestructuras".

"Sin olvidar", ha añadido la candidata a la Presidencia de Navarra, "los esfuerzos hechos en Educación, que nos han llevado a ser líderes en FP dual, la implantación de un nuevo modelo residencial, los pasos dados en derechos de la ciudadanía o en materia de igualdad".

"Frente a la política de los hechos y el diálogo para llegar a acuerdos constructivos", Chivite ha contrapuesto a una "derecha dividida y peleando internamente". "Hasta los medios afines dicen que Esparza no va a ser presidente, si ni en UPN confían en su líder, ¿cómo va a confiar la ciudadanía navarra?", ha dicho, para añadir que "UPN vive de la nostalgia del pasado y dibujando un desastre que no existe, no tiene proyecto, no hay liderazgo, propuestas y esperanza".

La secretaria general de los socialistas navarros se ha mostrado "convencida de que estamos en disposición, por primera vez en muchos años, de ganar las elecciones en Navarra, ganar para que Navarra gane". "Lo cierto es que vamos a ser el primer partido de Navarra, estamos a 10.000 votos y lo vamos a lograr", ha afirmado.

Por otro lado, Chivite ha defendido "crear entornos de oportunidad, construir presente y sentar las bases del futuro".

Así, ha afirmado que los retos se concretan en acciones como "la puesta en marcha de un plan de reindustrialización; una profunda reforma de la Atención Primaria; llegar a 2027 con 15.000 viviendas públicas; materializar la segunda fase del Canal de Navarra y la conexión de España por TAV".

"Somos ambiciosos, tenemos un programa, un proyecto de más de 200 medidas que hablan de despoblación, convivencia, más autogobierno, de igualdad, necesidad de conciliación, de la gente, de sus preocupaciones, de la sociedad y de sus retos", ha señalado.

Por su parte, la candidata del PSN a la Alcaldía de Cabanillas, Raquel Paz, ha apostado por una "nueva forma de gobernar, con grupos de trabajo dispuestos a escuchar a todos los vecinos y vecinas para entre todos hacer de Cabanillas un lugar con servicios de calidad en educación o sanidad".

Paz ha expresado además su "preocupación por la vivienda pública y asequible, especialmente pensada para los jóvenes y que puedan seguir viviendo en Cabanillas".

Para lograr los objetivos propuestos por los socialistas, la candidata se ha comprometido a "trabajar en equipo, a hacer las cosas más fáciles y sobre todo con responsabilidad".

Raquel Paz está acompañada en la candidatura por Pablo Arellano Iranzu, Laura Irañeta Gil, Uriel Arellano Rodríguez, Blanca Cenzano Díez, Jesús María Cervera Bona, Julia Gil Vicente, Ana Carmen Zubieta Jiménez y Javier Guía Litago.