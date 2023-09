Chivite no comparte la decisión de reunirse con "una persona que ha huido de la Justicia"

La secretaria general del Partido Socialista de Navarra y presidenta foral, María Chivite, ha señalado este martes que "reunirse en el extranjero con una persona que al final está huido de la Justicia española, no es algo con lo que pueda estar muy de acuerdo".

Chivite se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación, sobre la reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, donde ha puntualizado que respondía como secretaria general del Partido Socialista, no como presidenta, pues entiendo que la vicepresidenta del Gobierno fue en calidad de líder de Sumar, no como vicepresidenta".

Sobre las condiciones de Puigdemont, ha declarado que no ha visto las declaraciones: "No las he leído, no las he oído y en todo caso el Partido Socialista tiene muy claro que todo lo que sea dentro del marco de la Constitución se puede negociar, fuera no".