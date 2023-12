Chivite afirma que el PSOE siempre sabe adaptarse, incluso con decisiones "arriesgadas"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha asegurado este martes, en el tradicional brindis navideño socialista, que el partido siempre ha sabido adaptarse a la sociedad, incluso tomando decisiones "arriesgadas".

Chivite ha destacado que el PSN encara un 2024 "cargado se ilusiones y muchas esperanzas" en el Ayuntamiento de Pamplona, donde han presentado una moción de censura contra la alcaldesa de UPN junto a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En este "contexto político marcado por el ruido y el insulto de la derecha navarra y española", se abre un "punto de inflexión" para Pamplona, ha dicho la dirigente socialista, quien ha resaltado que "los cambios nunca son fáciles, siempre hay resistencias al cambio, miedo a lo nuevo" o incluso "miedo al fracaso".

En ese sentido, ha subrayado que "esa es la historia del PSOE" y de sus "140 años de supervivencia", en los que el partido "ha sabido adaptarse a la sociedad" y "tomar decisiones incluso cuando esas decisiones han sido arriesgadas".

Tras señalar que "la política para ser útil debe ser valiente", Chivite ha insistido en que "si la política se acomoda, deja de ser lo que debe ser", que es "una herramienta eficaz para transformar la vida de las personas".

"Quien no arriesga no pierde, pero quien no arriesga nunca gana", ha declarado.

La secretaria general del PSN ha indicado que los socialistas no quieren "un ayuntamiento paralizado, abandonado a la inercia de la inacción y el conformismo" y por ello "había que actuar ahora", ya que "aun estamos a tiempo" por ejemplo de aprovechar el impulso inversor de los fondos europeos.

"Algunos y algunas no hemos venido a la política a estar, sino a hacer cosas, aunque sean decisiones arriesgadas y nos lluevan las críticas", ha agregado la presidenta navarra, quien ha manifestado que "los retos no nos asustan, sino que nos motivan".

"Detrás de cada tormenta siempre llega la calma", ha enfatizado.