Chipre se compromete ante Ucrania a no bloquear la salida de Rusia del SWIFT

El Gobierno de Chipre ha confirmado al de Ucrania que "no bloqueará (dentro de la UE) la decisión de vetar a Rusia en el SWIFT", mecanismo que facilita las transferencias bancarias internacionales, según el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba.

"Lo logramos", ha celebrado Kuleba en su cuenta de Twitter, en la que ha defendido que la diplomacia ucraniana trabaja a todas horas "para lograr decisiones importantes y proteger Ucrania de los invasores rusos".

