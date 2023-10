China.- Suiza se desmarca de la UE y no sanciona a China por el trato a la minoría uighur

GINEBRA, 1 (DPA/EP)

El Gobierno de Suiza ha confirmado este domingo que no se sumará como viene siendo habitual a la última ronda de sanciones aprobada por la UE en respuesta a la persecución de la minoría uighur en China.

La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Berna ha confirmado este domingo la información adelantada por el periódico 'NZZ am Sonntag' tras "sopesar varios criterios de política exterior y legales".

En marzo de 2021 la UE aprobó un paquete de sanciones contra individuos y una institución de seguridad china a los que acusa de participar en el internamiento en masa y maltratos a uighures y otras minorías de credo musulmán.

Pekín aprobó una serie de sanciones en respuesta contra políticos e instituciones de la UE. Estados Unidos también ha impuesto sanciones a Pekín por el trato a los uighures.

Sin embargo, el Gobierno suizo decidió a finales de 2022 no secundar estas sanciones, aunque no se había hecho público hasta la noticia publicada por el 'NZZ am Sonntag'.

El ultraderechista Partido Popular de Suiza (SVP) y el liberal Partido Democrático Libre (FDP) habían confirmado al diario que Suiza no participaría en la "escalada de tensiones" con China y que prefería trasladar las críticas en el marco de un diálogo bilateral. El SVP y el FDP aportan cuatro de los siete miembros del Gobierno suizo.