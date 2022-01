China.- China condena las acusaciones de injerencia de Reino Unido y dice que "han visto muchas películas de James Bond"

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha condenado este viernes las acusaciones vertidas por Reino Unido sobre una posible injerencia y ha expresado que "alguien ha visto demasiadas películas del agente James Bond".

Sus palabras han tenido lugar después de que la Inteligencia militar británica (conocida como el MI5) acusara al gigante asiático de acercarse a los diputados británicos para "interferir" en las políticas de Reino Unido.

"Algunos han visto muchas películas de James Bond y hacen asociaciones innecesarias", ha aseverado Wang en una rueda de prensa, según ha recogido el diario estatal 'The Global Times'. Así, ha aclarado que China "no tiene necesidad de inmiscuirse en actividades de interferencia política".

Wang ha calificado además de "irresponsable" y "alarmista" este tipo de declaraciones. "China espera que los altos cargos británicos dejen de hacer este tipo de declaraciones", ha insistido.

Por su parte, un portavoz de la Embajada china en Reino Unido ha aseverado que "China siempre se adhiere al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. No tenemos necesidad y no buscamos comprar influencia en parlamentos extranjeros".