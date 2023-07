Chimo Bayo interpreta el 'Himno de la Paella', "techno suave para convertirse en el tema oficial de los domingos"

El popular dj valenciano Chimo Bayo interpreta el 'Himno de la Paella', una pieza "llamada a convertirse en el tema oficial de los domingos". "Se va a convertir en un éxito, porque además en cuanto lo escuchas tres veces ya no te lo puedes quitar de la cabeza".

Así lo ha augurado Bayo, que ha presentado este martes la iniciativa que impulsa Arroz La Fallera con el objetivo de "seguir promoviendo el plato más icónico de los valencianos".

Se trata, explican desde la empresa, de "un canto a una celebración gastronómica única, que representa una fiesta en sí misma y tiene lugar cada domingo en las casas de los valencianos".

Agregan que el himno "tiene todos los ingredientes para convertirse en una composición popular que trascienda en el tiempo y que cada persona que lo escuche lo sienta como suyo". Es un tema que "conecta con un público muy amplio gracias a su género musical, la electrónica, un estilo atemporal y bandera en València, donde nunca dejó de estar de moda".

Para crear un himno así, La Fallera ha contado con el compositor y cantante valenciano Chimo Bayo, que "ha cocinado este himno a fuego lento durante meses y el resultado es una composición festiva, llena de ritmo y buen humor que recoge algunos aspectos clave del ritual de la paella".

Así, ha apostado por un "techno suave y melódico, con bases electrónicas y un estribillo pegadizo" que también a sonar en festivales, verbenas y eventos de todo tipo. Cuenta además con un videoclip.

Para su composición, La Fallera también ha contado con su comunidad en redes sociales, que ha participado proponiendo algunos fragmentos de la letra y arreglos musicales. "El himno, al igual que la paella, es más divertido cuando se cocina juntos", afirma Félix Hernández, Brand Manager de la marca valenciana de arroz. "Todo lo que nos importa tiene un himno, los países, los equipos deportivos, ¡hasta la alegría! Ya era de que nuestro gran plato también tuviese su himno".

Por su parte, Chimo Bayo afirma: "Fue muy emocionante que me propusieran hacer este himno, de hecho me sorprendió mucho saber que no existía. Se va a convertir en un éxito, porque además en cuanto lo escuchas tres veces ya no te lo puedes quitar de la cabeza".