Chile.- Boric enseña un test negativo de drogas en otro rifirrafe político a siete días de las elecciones en Chile

El aspirante por el pacto de izquierdas Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha enseñado un test negativo de drogas en un debate televisivo ante las acusaciones de los partidarios de su rival político, el líder conservador, José Antonio Kast, en un nuevo rifirrafe político entre ambos aspirantes a la presidencia de Chile a menos de una semana de las elecciones presidenciales.

"Yo no soy un consumidor de drogas y plantear la sospecha es (lo mismo que hacen) todos los discursos de ultraderecha que tratan de instalar la duda", ha dicho Boric en el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (ANATEL), en el que ha replicado a su contrincante que no está presto para "hacer shows".

Durante el debate, Boric reiteró en varias ocasiones no ser consumidor de drogas y le interpeló directamente: "Tus partidarios hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que una clínica de Magallanes tuvo que salir a desmentir. La campaña de mentiras no es el camino que requieren los chilenos", remató.

Boric ha insistido en que cualquiera que tenga dudas sobre la veracidad del test "puede pedir una declaración al hospital" ante las dudas de los partidarios de Kast, que le han recriminado el por qué no se ha hecho una prueba de pelo y no de orina: Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias no es el camino que requieren los chilenos".

Asimismo, para zanjar la polémica, Boric ha puesto un mensaje en sus redes sociales con el resultado de la prueba. Sobre la droga, precisamente, el líder de izquierdas ha dicho: "Para mí lo importante es que la droga es un flagelo. Tenemos que enfrentarla y la respuesta no es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Hemos ido perdiendo terreno frente al narcotráfico, y eso lo sabe la gente que está viendo este programa en su casa, en las poblaciones".

No es el primer rifirrafe político que mantienen ambos candidatos a la presidencia de Chile. Este fin de semana, Boric acusó a su rival de realizar una campaña "sucia" y fundamentada en "mentiras" y anunció la posibilidad de querellarse contra él por acusarle de "abuso sexual" en un debate.

Pese a que Kast se disculpó con Boric por sus acusaciones durante un debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, donde le preguntó si había pedido "perdón" a una mujer "que le acusó de abuso", el líder conservador no se ha retractado de las acusaciones de abuso: "A Boric no se le acusó de abuso, sino de acoso, por lo tanto pido disculpas, pero si creo que tiene que aclararlo con la víctima".