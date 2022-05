La CHG solicita al Miteco el vaciado de la balsa del Cadimo y así poder regar en la presente campaña

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha solicitado autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para poder modificar el plan de llenado de la balsa del Cadimo, actualmente con 5,5 hectómetros cúbicos de agua embalsado. La idea es poder vaciar la basa con el objetivo de comprobar la evolución del comportamiento del dique de la presa y destinar los recursos hídricos embalsados a la campaña de riego 2022.

El plan inicial de llenado contemplaba que los recursos deberían alcanzar los 7,82 hectómetros cúbicos, cantidad que ahora se pretende modificar y así se ha solicitado ante el Miteco. De conseguir dicha autorización, el volumen actual embalsado serviría para atender las demandas del Sistema de Regulación General y, en concreto, a los que estén aguas abajo de la balsa.

Desde la CHG se ha indicado a Europa Press que hasta que no finalice el plan de llenado conforme a las normas de explotación, la balsa no podrá entrar en servicio y, por tanto, no tendrá asociadas sus reservas a unas concesiones de agua concretas, tema en el que ya está trabajando Comisaría de Aguas del organismo de cuenca.

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo, en el término municipal de Jaén, es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años. Comenzó su construcción hace 14 años y se finalizó hace cuatro años, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en servicio.

Tras la conexión de la estación de bombeo a la Subestación de Endesa Distribución, en diciembre de 2020 comenzaron de las pruebas de funcionamiento. Actualmente, continúa el proceso de llenado conforme al plan de puesta en carga aprobado, a la vez que se van resolviendo incidencias en las instalaciones de bombeo y control que van surgiendo en el desarrollo de esta puesta en marcha.

La balsa del Cadimo tiene capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 hectómetros cúbicos de agua. El objetivo que persigue es doble: por una parte, pretende afianzar la superficie de olivar en regadío, hasta 15.000 hectáreas, y, por otra, regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón.

La construcción se inició en 2008, en el marco del Plan Activa Jaén y se terminó a mediados de 2018. Desde entonces, el organismo de cuenca ha venido trabajando hasta lograr que comenzara el llenado y las primeras pruebas.

A la balsa se le sumará en un futuro una planta fotovoltaica para disminuir la huella de carbono que producirá la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo, así como para reducir el coste del consumo eléctrico que conlleve el bombeo. Por lo pronto, ya se ha finalizado la redacción del proyecto y el siguiente paso será la autorización de la instalación por parte de la Junta de Andalucía y todos los tramites asociados previos a la misma.

La potencia de la planta será de cuatro megavatios y se instalará en terrenos de la CGH. La inversión prevista es de unos siete millones de euros.