Chaves: "La decisión del indulto abre el camino a la política"

El expresidente andaluz Manuel Chaves (PSOE) ha abogado por asumir la realidad de que en Cataluña hay un gobierno independentista respaldado por una mayoría parlamentaria y "por muchos ciudadanos" y ha opinado que si no se entiende así, la salida será el bloqueo y el enfrentamiento: "La decisión del indulto abre el camino a la política".

Ha señalado en un artículo de opinión en Diario de Sevilla que la decisión del indulto "traslada generosidad, pero también firmeza y seguridad en el marco y los límites que la Constitución establece".

Ha expuesto que el conflicto catalán es "de naturaleza política" y, aunque habrá dudas y el proceso "puede ser incierto", considera necesario situarlo "en un ámbito de diálogo y negociación", ya que "al menos, hasta ahora nadie ha presentado una alternativa distinta".

Chaves ha indicado que el indulto es una decisión política del Gobierno, "en este caso de facilitar o no un diálogo político sobre el problema catalán", pero entiende que por muy bien fundamentada que esté "no será fácil", no sólo por la posición del Tribunal Supremo, sino también por el "desgaste" para el Ejecutivo.

"Es una decisión política trascendental ante una situación política excepcional, pero el Gobierno está política y moralmente obligado a una decisión -en este caso, el indulto- que facilite el diálogo", ha agregado.

Aunque sea una decisión "parcial y reversible", será una de las más difíciles a las que se pueda enfrentar un gobierno democrático, ha afirmado el expresidente de la Junta. EFE