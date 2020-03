Chats revelan que relación de Pedro y Rosa era "tormentosa" antes del crimen

Conversaciones de WhatsApp intervenidas en el teléfono móvil de la guardia urbana de Barcelona Rosa Peral, principal sospechosa de haber asesinado a su novio Pedro Rodríguez, demuestran que la relación entre ambos se volvió, meses antes del crimen, "tormentosa, desequilibrada y muy polarizada".

Así lo ha señalado este martes una agente de los Mossos d'Esquadra ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona que juzga a Rosa y a su amante Albert López por la muerte del también policía Pedro en mayo de 2017 en el marco de un triángulo amoroso.

De acuerdo con la perito, encargada de analizar el contenido de los teléfonos de los acusados, la relación entre Rosa y Pedro a partir de febrero "se vuelve un tanto tormentosa, desequilibrada y muy polarizada", ya que las conversaciones entre ambos "tan buen punto expresan mucho amor como reproches y celos".

Los chats, muchos de los cuales han sido leídos en voz alta en la sala, denotan además que "hay bastantes peleas y chillidos", por lo que sitúan el noviazgo lejos del idilio que ha defendido Rosa a lo largo del proceso.

En uno de ellos, la acusada, que ha escuchado todas las lecturas con indiferencia, admite a la víctima que "las broncas" que mantienen le generan "dudas", mientras que él le dice que ella lo acabará dejando y que "es cuestión de tiempo" que acabe haciéndole "polvo".

En otra conversación, en cambio, Rosa le confiesa que quiere casarse y tener un bebé, a pesar de que, paralelamente, está tratando de recuperar sentimentalmente a Albert, a quien niega en rotundo mantener una relación sexual con Pedro.

"No me apartes porque me haces daño", "eres mi apoyo", "no te he engañado", "no escondo nada", "no me ha tenido ni me tendrá" y "solo tú me tendrás" son algunos de los mensajes que envía por correo electrónico a Albert después de que este la insulte por haber descubierto "abruptamente" que mantenía una relación con Pedro.

No obstante, el análisis del dispositivo ha permitido descubrir que Rosa borró todos estos mensajes de amor y dejó solo los que Albert le mandó con tono agresivo.

Por otro lado, los peritos informáticos han señalado que los enjuiciados no facilitaron la contraseña de sus móviles, por lo que fueron expertos de la Policía Nacional quienes lograron desbloquearlos.

Con todo, la defensa de Albert ha negado que su cliente no hubiera colaborado y ha pedido que se introdujera hoy ante el jurado el pin que supuestamente dio el acusado a los mossos y que, de acuerdo con estos, no había funcionado.

Tras una larga espera en la que se ha tenido que localizar el móvil y se ha procedido a cargarlo, el perito ha introducido la contraseña y ha podido comprobar que era la correcta.