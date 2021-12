'Chanqueños pa' Belén' abrirá el viernes en el 'Maestro Padilla' el programa navideño de zambombas flamencas

El Auditorio municipal 'Maestro Padilla' de Almería alzará el telón el próximo viernes, 10 de diciembre, a las 20,30 horas, a la primera de las varias 'zambombas flamencas' que se desarrollarán en el marco de la programación especial de Navidad puesta en marcha hasta el 5 de enero por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, titulada 'Chanqueños pa' Belén'.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo, reservando la invitación en la taquilla municipal del teatro Apolo o accediendo al Auditorio la tarde del concierto, si es que todavía quedaran localidades sin haber sido reservadas con antelación, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota este lunes.

También existe la posibilidad de adquirir la entrada en desde la página web del Área, 'www.almericulturaentradas.es', abonando gastos "mínimos de gestión" de 50 céntimos.

La velada contará con el cante del trío almeriense más frecuente de los últimos años, formado por Antonio García 'El Genial', Edu García y Cristo Heredia, a quien suman en esta ocasión al joven Aquilino García. A las guitarras estarán Eduardo Aguilera y José Bellido, mientras que a las palmas estarán Tony Santiago y Juan Andrés Heredia, y a la percusión Jonhy Cortés.

Todo ello se verá además acompañado de hasta seis bailaoras "contrastadas" como Inés Rubio, Inka Díaz, Rocío Garrido, Mayte Beltrán, Carmen Moreno y Azahara Herrera.

VELADA DE RISAS

Antes de esa cita del viernes, el Auditorio Municipal Maestro Padilla gozó este pasado domingo por la noche de una velada de risas y carcajadas con tres de los monologuistas almerienses más conocidos de la última década, Alvarito Vera, Kikín Fernández y Paco Calavera, que ofrecieron sobre las tablas "lo mejor de su cosecha de este irregular 2021 que apura sus últimas hojas del calendario".

Así lo ha puesto de relieve el Ayuntamiento en otra nota en la que ha informado de esta cita enmarcada también dentro de la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Educación, con la novedad, además, de contar con la actuación de una banda de rock en directo con el grupo de versiones Las Vegas.

Alvarito fue el encargado de abrir la terna con un monólogo que arrancó con el aspecto físico para acabar divagando sobre las calidades de los jerséis de algunas marcas 'low cost', las nuevas tendencias de consumo, y terminar por las redes sociales.

Kikín Fernández, por su parte, transmitió ese "punto equilibrado entre lo histriónico y lo actoral", desarrollando una disertación "muy reconocible" donde destacaron especialmente las nuevas incorporaciones, con mención especial a lo que tiene que ver al 'glory hole'.

El trío culminó con Paco Calavera, "mucho más torrencial y disruptivo en la sucesión de chistes iniciales", para acabar "'entrando en los rieles' de la casi incólume experiencia al tiempo del viaje ferroviario a Madrid".

Mezclando humor con música en directo, por el camino, Las Vegas "siguió deleitando" con el 'Born To Be Wild' de Steppenwolf, 'Sweet Home Alabama' de Lynyrd Skynyrd, 'Whatever You Want' de Status Quo, 'I Want It All' de Queen o un "espectacular" 'Thunderstruck' de AC/DC, según destacan desde el Ayuntamiento.