Chamorro (Vox) ve "espectaculares" los resultados en Ciudad Real y dice que "no es momento para hablar de pactos"

El candidato a la Alcaldía por Vox en Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha calificado de "espectaculares" los resultados electorales obtenidos en Ciudad Real y ha asegurado que "no es momento de hablar de pactos".

Así lo ha manifestado Chamorro, durante una rueda de prensa celebrada en la capital tras conocerse, casi el 100% de votos escrutados, que el partido quedaría como tercera fuerza con 4 concejales, 3 más que en las elecciones de 2019.

"Es un crecimiento exponencial del cual estamos encantados, se va a producir un cambio en la provincia con Vox", ha dicho a la vez que ha agradecido a los ciudadrealeños "que han depositado su confianza".

"No queremos defraudarles. Vamos a cambiar las políticas de izquierdas, ahora no es momento de hablar de pactos porque no está todo el escrutinio pero estamos ilusionados para cambiar la provincia con ese cambio real que necesita la capital", ha apostillado.

Finalmente, ha subrayado que el partido "es una fuerza que ha crecido muchísimo, a pesar de toparse con muchos palos en la rueda" y que "tenderán la mano para cambiar esas políticas de izquierdas que han traído la ruina a muchos pueblos de la provincia".