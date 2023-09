Chamorro reclama "medidas de refuerzo realistas y justamente compensadas" para retomar la normalidad en justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, se ha referido este viernes al "grave quebranto en el despacho ordinario de asuntos" causado por la huelga llevada a cabo, primero por el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y más tarde por otros Cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia y ha reclamado habilitar medidas de refuerzo realistas y sobre todo justamente compensadas, si se pretende que el esfuerzo añadido sea eficaz y contribuya a paliar la situación.

Chamorro se manifestaba así en su discurso del acto de Apertura del Año Judicial celebrado este viernes en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia.

Ha dicho el presidente del TSJA que dichas huelgas han causado la suspensión de 25.704 actos procesales, de ellos, 10.905 vistas y juicios, 7.396 declaraciones en sede judicial, 7.403 diligencias fuera de la sede.

"No va este Presidente, en este acto solemne, a realizar posicionamientos que no le corresponden. Reitero, como lo he hecho en otras ocasiones, mi respeto por el ejercicio de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Pero también debo de urgir a que se superen y solucionen las diferencias que pudieren persistir", ha incidido.

Así mismo ha manifestado que desde los órganos de gobierno del Poder Judicial en Asturias, y sobre todo desde la Presidencia, se promoverán ante quien tiene la responsabilidad de acordarlas, CGPJ, Ministerio de Justicia y Administración del Principado de Asturias "cuantas medidas sean necesarias y posibles para retornar a la normalidad".

Ha indicado que esas medidas exigirán el esfuerzo de muchos. "Creo estar en condiciones de afirmar, que los Jueces estarán, una vez más, dispuestos. En todo caso, es necesario señalar que deben habilitarse medidas de refuerzo realistas y sobre todo justamente compensadas, si se pretende que el esfuerzo añadido sea eficaz y contribuya a paliar la situación apuntada", ha dicho.

RECLAMA UN COMPROMISO REAL CON LA JUSTICIA

Chamorro ha aprovechado para felicitar Presidente del Gobierno, al Presidente de la Junta, al Alcalde de Oviedo, así como "al nuevo Consejero de Justicia y a su Viceconsejera" tras las últimas elecciones y ha mostrado su deseo de que "en esta nueva etapa por fin haya un compromiso real y efectivo con la Justicia asturiana".

"Son ya muchos los años que los órganos de gobierno del Poder Judicial en Asturias llevan poniendo de manifiesto las necesidades de medios materiales y personales y urgiendo soluciones. El diagnóstico creo que está hecho. Es hora de terapias y no hay mejor terapia que el compromiso político y sobre todo presupuestario, el mismo que se tiene con otras instituciones, incluso con aquellas que no ocupan un lugar tan prioritario en la satisfacción de servicios esenciales para los ciudadanos", indicó Chamorro. .

El plan de infraestructuras judiciales para Asturias, sobre todo la situación terminal que desde hace años padecen los edificios del partido judicial de Oviedo con su dispersión y que tanto perjudica a sus usuarios, la dotación de sistemas digitales capaces y suficientes, equipos psicosociales que emitan en tiempo y forma sus dictámenes en litigios con personas especialmente vulnerables, estabilidad y profundización en la profesionalidad en las plantillas funcionariales, sobre todo en relación al personal temporal, son, en fin, "necesidades básicas y sobradamente conocidas", según Chamorro.

No obstante ha reconocido el esfuerzo realizado, pero ha pedido que se reconozca también la necesidad de que ese esfuerzo sea mayor cuando la precariedad de la que se parte es también mayor.

"Confiamos en que esta nueva etapa, y en concreto, el nuevo Gobierno apueste definitivamente por este servicio tan esencial", ha insistido.

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DATOS ESTADÍSTICOS

Así mismo Jesús Chamorro ha vuelto a reivindicar en su discurso la independencia del Poder Judicial. "El Juez es libre en cuanto que sólo está sujeto al imperio de la Ley. O, dicho de otro modo, que los Jueces y Tribunales son independientes porque están sometidos únicamente al Derecho", ha manifestado.

Como es tradicional en este discurso, Jesús Chamorro se ha referido también a algunos datos estadísticos que refleja la correspondiente al año pasado y que ya fue hecha pública.

Ha recordado que en el año 2022 ingresaron en los órganos judiciales asturianos 147.628 asuntos, un 8% más que en 2021 en el que el número ascendió a 137.159. Por órdenes jurisdiccionales, en el civil se registraron 67.885 asuntos, en el penal 62.720, en el contencioso administrativo 3.692 y en el social 13.331.