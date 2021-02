Chacón tacha de "demagógica" la propuesta de Illa de bajarse el sueldo

La candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón ha calificado este viernes de "demagógica" y "populista" la propuesta del candidato del PSC, Salvador Illa, de rebajarse el sueldo un 30 % si es elegido president.

En declaraciones a la prensa a las puertas del Congreso de los Diputados, Chacón ha señalado que la propuesta de Illa para el 14F es "típicamente electoral" y ha emplazado al candidato del PSC que se refiera también a los aforamientos.

Salvador Illa ha propuesto este viernes una reducción del 30% del sueldo del presidente de la Generalitat en el transcurso de un debate en la Cadena Ser-Radio Barcelona, en el que los partidos independentistas han alegado falta de recursos debido al "déficit fiscal".

"No hagamos populismo, no hagamos demagogia ahora que vienen elecciones. Hay muchísimas cuestiones que hay que resolver también. No nos pondremos un termómetro a ver quién es más populista. Pido seriedad", ha apuntado la candidata del Partit Demòcrata en referencia a la propuesta de Illa.

Por otro lado, Chacón se ha mostrado partidaria de hacer "un cordón sanitario" a Vox, "ignorándolo" si consigue representación parlamentaria.

"No fomentaremos ni dejaremos que Vox sea un sujeto político en Cataluña", ha argumentado. EFE

