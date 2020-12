Chacón (PDeCAT) defiende el apoyo a los PGE contra "el populismo y la polarización"

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha defendido el acuerdo alcanzado por su formación para aprobar este jueves los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Estamos cansados de las patochadas, el populismo y la polarización".

Lo ha dicho durante una intervención en el Consell Nacional del partido, en que ha destacado que los acuerdos se han materializado tras participar los cuatro diputados del PDeCAT no siendo decisivos.

"Hemos conseguido recursos e inversiones para los territorios que otros partidos que eran decisivos no han conseguido", ha señalado Chacón, pese a recordar que no son los PGE que querían ni compensan el déficit fiscal que sufre Cataluña, en sus palabras.

Ha destacado el traspaso a la Generalitat de la dotación económica de Rodalies, la viabilidad de la UOC, "una auténtica estructura de Estado", y más de 40 proyectos del ámbito social, de infraestructuras, de investigación y culturales de Cataluña.

"La gente que me encuentro no nos da bronca; nos pide capacidad de entendernos, que Cataluña y sus instituciones deben recuperar el prestigio y reconocimiento que no tendrían que haber perdido nunca. Para conseguirlo será necesario más rigor y más conciencia institucional", ha sostenido.

Chacón ha defendido que, ante los momentos difíciles provocados por la pandemia de coronavirus, "convendría tener un Govern serio, sólido, con proyecto y ambición que genere confianza. Es vital que la Generalitat sepa acompañar este proceso de cambio, y no podemos esperar más".

La exconsellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat ha sostenido que el PDeCAT está para centrar Cataluña y para tener un Estado propio con el fin de ponerlo al servicio de la gente garantizando el progreso económico y cuidando la cohesión social.

También ha urgido a que los políticos encarcelados y en el extranjero recuperen su libertad y vuelvan a Catalunya, por justicia pero también porque --ha añadido-- será un primer paso para la normalización política: "Los recordamos cada día porque son nuestra gente y porque saben que estamos a su lado".