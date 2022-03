CHA-Sabiñánigo considera "muy grave" que la regulación de macroparques solares se apruebe "sin un mínimo consenso"

CHA-Sabiñánigo ha considerado "muy grave" que la regulación de losmacroparques solares se haya aprobado "sin un mínimo de consenso", después de que este viernes el Boletín Oficial de la Provincia recogiera el anuncio de la sesión extraordinaria del plenario de Sabiñánigo celebrada el pasado día 2 de marzo, en la cual el equipo de gobierno municipal (PSOE), utilizando su mayoría absoluta, aprobara modificar el PGOU del municipio para regular la instalación de plantas solares en dicho municipio, con limitaciones "muy insuficientes" para Chunta Aragonesista.

Desde CHA, han mafiestado que supone una "temeridad" no incluir la limitación de número de hectáreas o distancias, como sí ha aprobado el Ayuntamiento de Jaca, con el voto de PSOE, CHA, +Jaca y PP, donde se establece un máximo de 5 hectáreas de extensión, y 700 metros de distancia mínima entre las plantas fotovoltaicas.

El presidente de CHA-Alto Gállego, Ramón López, ha señalado que "ligar la instalación de un parque fotovoltaico a la obligada declaración de interés general supone una amenaza para el territorio porque deja al libre albedrío del equipo de gobierno municipal de turno la declaración o no de ese interés general, y es que parques fotovoltaicos de decenas de hectáreas no tienen nada que ver con la filosofía del autoconsumo, sino con la política colonialista y extractiva que ya sufrió nuestra comarca en el pasado con la energía hidráulica".

Por otro lado, ha continuado, "resulta cuando menos sorprendente que el equipo de gobierno municipal aduzca criterios técnicos para no establecer las mismas restricciones que los criterios técnicos no han impedido que se establezcan en el PGOU de Jaca, y es que es una explicación que no se sostiene, y por ello anunciamos la presentación de alegaciones para intentar que la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana número 27 relativa a la regulación de las instalaciones fotovoltaicas de generación de energía eléctrica sea más respetuosa con el territorio".