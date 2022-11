CHA critica que el Gobierno de España elimine la partida para las lenguas minoritarias del proyecto de PGE para 2023

Chunta Aragonesista (CHA) ha criticado que el Gobierno de España haya eliminado del proyecto de los Presupuestos Generales (PGE) para 2023 la partida de 1,6 millones de euros para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares.

Desde la formación política han apuntado que esta fue la única, entre 4.000, aprobada durante la tramitación en el Senado de las cuentas en diciembre de 2021 y que obligó a que regresaran al Congreso para su aprobación definitiva.

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha recordado que PP y PSOE "se mostraron muy a favor de apoyar las lenguas minoritarias y no oficiales" y ha lamentado que, a pesar de la gran acogida que han tenido por los órganos gestores responsables de la política lingüística de las distintas autonomías, que hicieron una propuesta de consenso al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para destinar estos fondos, "hayan optado por hacerla desaparecer de las cuentas".

Palacín ha recordado que CHA presentó esta enmienda en el Senado, a través del senador de Compromís Carles Mulet, y ha reclamado al Gobierno de España que "medite esta decisión", pues en su opinión "no puede ser que se destinen 1.100 millones para la economía de la lengua y no se concrete una partida específica para las lenguas no oficiales que existen en nuestro Estado y que precisan de una financiación con la que realizar políticas lingüísticas, de conservación, promoción y ayuda a la celebración de actividades".

"Apelamos una vez más a la sensibilidad de Miquel Iceta, que nos parece una persona consciente de la diversidad cultural, para que inste a recuperar o incluso incrementar esta partida testimonial, ahora que quieren destinar una millonaria cantidad a la economía de las lenguas y las autonomías con otras lenguas para puedan contar con un dinero adicional para realizar sus proyectos", ha abundado el presidente de CHA.

La enmienda fue apoyada en el Senado el diciembre pasado con 139 votos de PNV, ERC, Junts, PP y las formaciones de la Izquierda Confederal, frente a las 117 en contra y 6 abstenciones.