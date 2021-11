CGT considera el acuerdo del metal un "retroceso", no desconvoca la huelga y anima a los trabajadores a sumarse

El secretario general de acción sindical naval de CGT, Antonio Muñoz, ha considerado un "retroceso" el acuerdo de convenio firmado por CCOO, UGT y patronal, por lo que ha afirmado que no desconvocan la huelga indefinida y ha animado a todos los trabajadores que quieran a sumarse "porque es legal".

En declaraciones a los periodistas, Muñoz ha explicado que se han concentrado a las puertas del edificio de sindicatos para pedir explicaciones "tras las últimas maniobras de UGT y CCOO después de diez jornadas de auténtica lucha y de ejemplo para muchos trabajadores".

"Estamos aquí para ver si nos dan explicaciones en referencia a este precuardo de retroceso que han vuelto a firmar, ya que las explicaciones que nos han dado han sido nulas", ha señalado el representante de CGT, que ha indicado que "al no poder participar en la mesa de negociación, la información recibida ha sido como la que cualquier ciudadano de a pie ha podido recibir, de manera oficial ha sido nula".

Asimismo, ha afirmado que "CGT no ha desconvocado la huelga" y ha invitado a que "todos aquellos que se quieran sumar lo hagan porque es legal y no hay ningún problema".

"Todo se ha centrado en la subida del salario a través del IPC y si estábamos hablando de un interanual del 5,5, un 2,5 lo consideramos migaja", ha manifestado.

CGT no ha estado en la mesa negociadora al no ser uno de los sindicatos con representación mayoritaria en el sector. "Muchos trabajadores nos preguntan por qué no estamos en esa mesa negociadora porque entienden que si estuviéramos en esa mesa la cuestión sería bien distinta, pero la ley dice que si no tienes un 10% a nivel provincial dentro del sector no te permite estar en la mesa negociadora", ha concluido.