El CGPJ ordena mantener dos metros de distancia en los accesos a los juzgados para evitar aglomeraciones

Mamparas, plásticos en los micrófonos, controles de temperatura y obligatoriedad del uso de guantes y mascarillas, entre las medidas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece que se garantice a jueces y magistrados que cuando accedan a las sedes judiciales exista una distancia interpersonal de al menos dos metros. Apuntan que se deben evitar las aglomeraciones en el exterior de los edificios y que para ello se han de habilitar turnos y horarios de acceso o establecer vías prioritarias en los tornos.

Así lo recoge la 'Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales' que ha publicado este jueves el CGPJ y que se enmarca dentro del 'Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional'.

En esa guía, que ya está disponible en la web del órgano de gobierno de los jueces, indican la necesidad por ejemplo de no compartir ascensor en caso de que no se pueda mantener esa distancia de dos metros, ventilar los despachos al menos durante diez minutos al día para renovar el aire, no compartir objetos o utensilios de oficina, evitar el contacto con superficies compartidas y evitar el uso de adornos anillos, pulseras o abalorios.

Desde el CGPJ recomiendan en las sedes judiciales determinadas medidas colectivas, como revisar la disposición de los puestos de trabajo, organizar la circulación de personas, redistribuir los espacios y repensar las tareas a realizar para determinar si es necesaria la utilización de equipos de protección individual en caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA DE CALABOZOS

Asimismo, en la guía apuntan que las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia o los decanatos recomendarán a las administraciones prestacionales que se haga un control diario de temperatura en los accesos de las sedes judiciales. Añaden que debe reforzarse la limpieza y desinfección de las sedes, estableciendo una periodicidad adecuada y poniendo especial atención a equipos de trabajo o a elementos que con mayor frecuencia son palpados por los usuarios.

En esas labores de limpieza, el CGPJ incluye que los calabozos se repasen tras cada utilización, y que si no hay ventanas en las estancias se refuercen los sistemas de limpieza de filtros y se aumente el nivel de ventilación de los sistemas de climatización. Además, para facilitar esa limpieza se recomienda tener la mesa de trabajo ordenada y libre de instrumentos, documentos o utensilios.

Por otro lado, el órgano de gobierno de los jueces dispone que haya una reposición garantizada diaria de geles, jabón y papel desechable, y que se deben ubicar líquidos desinfectantes, mascarillas higiénicas y guantes en las entradas de las sedes.

LOS AFOROS EN LAS SALAS Y SEDES

En el día a día de las sedes judiciales, se establecerán protocolos de actuación hasta ahora nunca vistos, como la obligación de hacer cola en el exterior del juzgado a la espera de poder acceder, algo que ocurrirá siempre que se cuente con la justificación correspondiente.

Las Comisiones de Seguimiento territoriales encargadas de que se cumpla esta guía, siguiendo las indicaciones técnicas de los servicios de prevención de las Administraciones prestacionales, determinarán en cada sede judicial el aforo máximo que permita mantener en cada dependencia y salas de vistas la distancia interpersonal de seguridad de al menos 2 metros.

Más en concreto, en las salas de vistas se limitará el acceso del público a todas las actuaciones orales en atención a las características de las salas de vistas. Y la Presidencia de la Audiencia Provincial será la encargada de establecer las indicaciones para la preselección de jurados en estancias cuyo aforo permita observar la distancia de seguridad entre los actores y comparecientes del proceso.

MAMPARAS "PARA EVITAR SALPICADURAS POR TOS"

A los equipos de protección se sumarán también elementos físicos como mamparas de seguridad en los puestos que sean de atención al público "para evitar salpicaduras por tos o estornudos involuntarios". También habrá mamparas para funcionarios y resto de operadores jurídicos con el objetivo de asegurar la distancia interpersonal, y habrá fundas de plástico a disposición de quien tenga que intervenir en juicios. Se colocarán sobre el micrófono y se retirarán una vez terminada la comparecencia.

Por otro lado, el CGPJ apunta que los TSJs y la Audiencia Nacional deberán crear un protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos y que esta se ordenará teniendo en cuenta las preferencias establecidas por la norma, adoptando las medidas de higiene necesarias como la ventilación de la sala, y siempre buscando el fomento de las actuaciones procesales por medios telemáticos. También se deberá contar para organizar la agenda el número de funcionarios necesarios, y que hay turnos de mañana y tarde.

Entre los puntos que recoge esta guía también está la instauración del sistema de citas previas y de atención telemática para el público y el establecimiento del régimen de turnos presenciales. "A partir del 4 de mayo de 2020 se revisarán los turnos de disponibilidad y de régimen presencial establecidos", señala, para añadir que habrá un escalonamiento del régimen presencial de los miembros de la carrera judicial.

La guía señala que la aplicación de estas prevenciones se aplicarán a la carrera judicial en el desempeño de la actividad que desarrollen en las sedes judiciales o fuera de ellas cuando realicen actuaciones procesales.

"Estas medidas de prevención se tendrán en cuenta para el desempeño del trabajo telemático y la adopción de medidas de seguridad y salud en régimen presencial previstas en esta Guía, serán también de aplicación a las sesiones de Salas de Gobierno, juntas generales y sectoriales e de jueces y otras reuniones de carácter gubernativo, así como a las actividades formativas presenciales o interinstitucionales", añaden.