El CGPJ necesita recuperar sus funciones de una vez: necesitan hacer nombramientos

Como la renovación no llega, ni creen que llegue en breve, desde el CGPJ ven más necesario y urgente que les devuelvan las competencias, que se puedan hacer nombramientos. Se necesita mucho más que la renovación. Hay que desatascar los tribunales y que se puedan cubrir las plazas vacantes, que son ya más de 90. La reforma exprés de Pedro Sánchez de marzo de 2021 para prohibir los nombramientos se hizo para forzar la negociación, para forzar la renovación, dicen a COPE fuentes jurídicas. Pero no ha funcionado. Y si no funciona lo mejor para todos, y en especial para los ciudadanos, es que se puedan cubrir las plazas vacantes y que no tengan que pagar las consecuencias con tanto retraso en las causas. Son los destinatarios de la Justicia. Además, con esta paralización la carrera judicial está estancada. Los jueces no pueden ascender en su carrera.

A día de hoy, hay 93 vacantes en la jurisdicción ordinaria y 22 en la militar. El Supremo es el caso más problemático. 2023 ha acabado con una estimación de unas 1.200 sentencias, menos tan solo en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativo. Un 30% de la plantilla está vacante. 24 magistrados menos. No pueden quedarse en funciones, como ocurre en otros tribunales. La última baja se produjo el 31 de diciembre por excedencia voluntaria. Y la próxima, por jubilación, se producirá el 13 de febrero.

El amplio calendario electoral que nos espera, elecciones gallegas, vascas y europeas, no hace fácil la renovación, cuentan las fuentes. Nadie espera nada hasta que haya un nuevo Parlamento Europeo. Y, además, habrá qué ver el futuro europeo y los intereses políticos del comisario de Justicia, Didier Reynders, figura clave en los conflictos del Poder Judicial.

Europa quiere que se ponga fin a esta anomalía de una vez. Pero la Política no parece tener prisa.