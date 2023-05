El CGPJ no logra pronunciarse sobre el acuerdo de jueces y fiscales con el gobierno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha alcanzado la mayoría para pronunciarse sobre el acuerdo que jueces y fiscales han firmado con el Gobierno para evitar ir a la huelga, que contempla una subida salarial progresiva hasta alcanzar unos 450 euros brutos más al mes.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han explicado que ninguna de las dos propuestas sometidas a votación ha alcanzado la mayoría necesaria para ser aprobada.

Esta cuestión ha generado críticas y reproches internos al presidente Rafael Mozo por parte de algunos vocales que le afean no haber convocado un pleno extraordinario el lunes -lo hizo para el miércoles pero finalmente lo canceló- antes de la firma del acuerdo.

La primera, del vocal Gerardo Martínez, pedía "no refrendar aquellos acuerdos" puesto que una vez que el CGPJ no fue convocado a su firma, "la formación de la voluntad del órgano no se ajustó a lo dispuesto en la ley, lo que constituye un vicio esencial". Cinco vocales han votado a favor, diez en contra y dos abstenciones.

Mientras que la segunda de las propuestas, del vocal Vicente Guilarte, se limitaba a decir que "habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la Mesa de retribuciones, entendemos que debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo". La propuesta ha recibido ocho votos a favor, siete en contra y dos en blanco.