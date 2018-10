Ceuta reclama al Estado que asuma a los MENA o devolverlos a Marruecos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma la responsabilidad sobre los menores extranjeros no acompañados (mena) o que sean devueltos a Marruecos.

La consejera de Sanidad del Gobierno ceutí, Adela Nieto (PP), ha anunciado en rueda de prensa que en quince días esperan tener el informe que avale la viabilidad de devolver la competencia de menores al Estado, y si este no la asume insistirán en que se cumpla el convenio para que los menores marroquíes vuelvan a su país.

Adela Nieto ha explicado que Ceuta "está desbordada", ya que con una capacidad para atender, en condiciones óptimas, 70 menores está acogiendo a alrededor de 300, sin contar los que hay en las calles, y la previsión de que esta cifra vaya "aumentando".

Por este motivo, el Gobierno ceutí ha puesto a los servicios técnicos y jurídicos a trabajar para estudiar la viabilidad de devolver la competencia de menores al Estado.

La responsable del área de Menores, Adela Nieto, ha pedido que se cumpla el convenio firmado con Marruecos para que el país vecino se haga cargo de los menores al señalar que este convenio no se está cumpliendo a pesar de que ha sido "una reivindicación" continua del Ejecutivo local al Estado desde que se firmó en 2013.

El Gobierno local ha afirmado que "aún no sabe" si desde Madrid aceptarán esta devolución de las competencias pero si entendemos que no tiene una fórmula jurídica fácil", de ahí que en Ceuta no tengan claro todavía si sería posible devolver la competencia de menores, que la Ciudad Autónoma asumió en 1999.

Nieto ha reconocido que "no hay plan B" si el Estado no ve posible devolver las competencias, aunque sí ha señalado que seguirán reivindicando que se cumpla el acuerdo firmado con Marruecos para que retornen allí los menores marroquíes "ya que hasta ahora desde Ceuta no se ha conseguido hacer ni un retorno".

Preguntada por la voluntad de Marruecos de comenzar a aceptar a los menores, de la que habló esta semana en Melilla la secretaria general de Seguridad, Adela Nieto, ha añadido que "desde el punto de vista formal nadie se ha dirigido a esta administración para comunicar ningún tipo de actuación".