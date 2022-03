Ceuta dice que la visita de Sánchez evidencia el apoyo del Estado a la ciudad

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha considerado hoy que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hecha a Ceuta y Melilla es "motivo de satisfacción" porque evidencia el "apoyo del Estado" hacia las dos autonomías.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz accidental del Gobierno ceutí, Carlos Rontomé (PP), ha señalado que "el hecho de que el presidente del Gobierno de la Nación, con independencia de su color político, visite Ceuta de forma institucional no deja de ser una buena noticia".

Con estas visitas, según el Ejecutivo autonómico, "lo que hace es remarcar el apoyo del Estado a Ceuta y la verdad es que es algo que se necesita".

En este sentido, ha aludido a que "sabemos cuáles son las reivindicaciones constantes de Marruecos sobre la ciudad y las presiones que ejerce y evidentemente cualquier apoyo de Estado es bienvenido y es necesario".

Por otro lado, se ha referido a la ausencia de los cuatro diputados de Vox al acto institucional ayer con Sánchez en la sede del Palacio Autonómico para lamentar que "es un partido que funciona fuera del sistema, pero es un problema de ellos".

No obstante, Rontomé esperaba esta ausencia "porque Vox no acude prácticamente a ningún acto institucional, no va a los minutos de silencio, no va a las reuniones y la última vez que vino el presidente del Gobierno -18 de mayo del pasado año- tampoco estuvo en la cita", ha añadido. EFE

