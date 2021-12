Ceuta destaca es ejemplo para otras autonomías tras acuerdo PP y PSOE

El PSOE de Ceuta ha señalado hoy que apoyará el documento presupuestario de la Ciudad Autónoma para 2022 por "anteponer el interés general a cualquier otra consideración", ya que el voto de los socialistas es "necesario" para que se aprueben las cuentas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, en alusión a la situación en la Asamblea ceutí gobernada en minoría por el PP con 9 de los 25 escaños, seguido por el PSOE con 7, Vox con 4, MDyC con 2, Caballas con 1 y dos diputados no adscritos.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno ceutí, Kissy Chandiramani, ha asegurado en rueda de prensa que este apoyo del PSOE evidencia que "se han quitado la chaqueta de los partidos políticos y se han puesto la chaqueta de los ciudadanos".

Kissy Chandiramani ha aludido a que "tras una ardua negociación somos un ejemplo para el resto de territorios y comunidades autónomas" al lograr unos presupuestos "con importantes inversiones" que tienen que ver con los fondos europeos, el Next Generation y el Fondo de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, "por lo que no se podía perder ninguna oportunidad".

En cuanto al resto de partidos políticos, la consejera ha anunciado el voto positivo de Caballas y de los diputados no adscritos mientras que no han planteado el documento a Vox "ya que están totalmente en contra del recorte de subvenciones que ya presentamos el año pasado y es imposible llegar a ningún acuerdo".

El PSOE, a través de su secretario general regional Juan Gutiérrez, ha afirmado hoy que "pese a no ser los presupuestos que hubiera elaborado el PSOE de Ceuta se ha querido anteponer el interés general ante cualquier otra consideración, apelando siempre a una responsabilidad basada en la lealtad a Ceuta y a los ceutíes, ya que entendemos que es tiempo de sumar y no de restar, así como de desbloquear y no de bloquear".