Ceuta, ante una crisis migratoria sin precedentes y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. El malestar de Marruecos con España provoca en Ceuta una histórica crisis migratoria sin precedentes

Europa Press

Ceuta ha vivido en sus últimas horas una de sus crisis migratorias más intensas de su historia, con la llegada de más de 5.000 inmigrantes en solo una jornada después de que bordearan a nado los espigones que separan las fronteras del Tarajal y Benzú. Todo arrancó la pasada madrugada, cuando los primeros grupos de inmigrantes comenzaron a lanzarse a las aguas fronterizas, situación que se ha ido intensificando a medida que pasaban las horas. La cifra fijada por Delegación de Gobierno es de 5.000 personas, pero algunas fuentes policiales sitúan este dato en 6.000 personas. Entre ellas ha perdido la vida un joven de 18 años en pleno intento por llegar a territorio español.

2. Cataluña, a punto de formar gobierno tras un acuerdo sellado entre rejas y con el visto bueno de Puigdemont

EFE/Quique García

Después de tres meses, Cataluña parece estar ante el acuerdo entre ERC y JxCat para decir adiós a un Gobierno en funciones que cumple ya más de 200 días. Desde el pasado 14 de febrero, momento en el que se celebraron los comicios catalanes, la comunidad ha estado inmersa en una batería de rifirrafes, críticas, reproches y reuniones sin resultado alguno que ha llevado al límite las negociaciones. Recordamos que el plazo máximo para llegar a un acuerdo era el próximo 26 de mayo.

3. Esquerra y Errejón adelantan por la izquierda al Gobierno y presentan su propia ‘ley trans’

Europa Press

Nueva encerrona de los socios de Gobierno, esta vez para desbloquear la ‘ley trans’. El texto, presentado por Esquerra Republicana, Más País, Compromís, Junts Per Catalunya, Nueva Canarias y la CUP es, en líneas generales, muy parecido al borrador que planteó en su momento el del Gobierno de coalición. Pero añade otros puntos polémicos. Esgrime, por ejemplo, la propuesta de una tercera casilla para el sexo no binario. Es decir, para aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Regularía la autodeterminación del género, permitiendo, además, el registro de cambio de sexo sin necesidad de informe ni tratamiento médico. Un texto que lleva hasta las últimas consecuencias la ideología transgénero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

4. España abre el debate sobre la relajación del uso de la mascarilla: ¿en qué países no es obligatorio llevarla?

Cataluña fue una de las primeras en abrir el debate. Lo hizo el pasado domingo, después de que el secretario general del Departamento de Salud catalán asegurara que el Govern abriría un debate "en las próximas semanas" sobre el uso de las mascarillas en la comunidad. Este lunes, y con el gran avance de la vacunación en España, lo ha hecho el director del CCAES, Fernando Simón, quien ha adelantado que es "muy probable" que se pueda comenzar a relajar el uso de la mascarilla en exteriores "en no muchos días".

5. Israel afirma haber atacado la sede del servicio de seguridad interna de Hamás

Europa Press

La aviación israelí ha bombardeado este lunes la sede principal del servicio de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza. "Cazas del Fuerzas Aéreas han lanzado un ataque contra la sede operativa principal de las fuerzas de seguridad interna de Hamás en el distrito de Rimal, en el norte de Gaza", ha explicado el Ejército israelí en un comunicado.