El CESS ve escasas las partidas para barrios pobres y echa "en falta" dinero para memoria y políticas de género

Avisa de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones en los últimos años, correspondientes a la era del PSOE

El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, que asciende a 1.300 millones de euros de ingresos y 1.297,4 millones de gastos en su cifra consolidada, es decir la Corporación local con sus entes satélite; considera "escasas" las partidas para los barrios desfavorecidos, avisa de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones y echa "en falta" partidas presupuestarias para políticas de género y en los parques empresariales.

En las conclusiones del dictamen del CESS, emitido tras la sesión celebrada este martes por los agentes sociales que participan de tal órgano consultivo para evaluar el nuevo proyecto presupuestario, el primero de Sanz como alcalde; se señala "la necesidad de abordar adecuadamente el problema de las desigualdades sociales y necesidades estructurales", considerando que en el documento figuran "dotaciones escasas para Tres barrios-Amate, Su Eminencia, Polígonos Norte y Sur y Palmete, así como el poco nivel de ejecución de los presupuestos".

Ello, en un marco en el que Sevilla acumula seis de los 15 barrios de toda España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza, según las estadísticas oficiales.

"EMPEORAMIENTO" DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Respecto a los ingresos previstos, un 13,4 por ciento más que los de 2023, último presupuesto del anterior gobierno local socialista, el CESS avisa de "un empeoramiento en los (anteriores) porcentajes de ejecución en los niveles de ingresos, que vuelven a niveles de 2020, por lo que es necesario mejorar el nivel de recaudación, tal y como venimos reclamando en los últimos años".

Al respecto, el informe advierte de que a esa pretendida mejora de ejecución de los ingresos "no ayudará la supresión de la bonificación por domiciliación bancaria" que figuraba en el proyecto de ordenanzas fiscales para 2024.

Además, el dictamen del CESS alerta de que el plazo medio de pago a proveedores "se mantiene en niveles elevados", pues "de acuerdo con el dato del mes de octubre de 2022, fue de 44,44 días, manifiestamente superior a los 30 días del plazo legal".

"Consideramos que cumplir con este periodo de pago es importante para la gestión de muchas Pymes, por lo que insistimos en que se siga trabajando en conseguir no sobrepasar dichos límites", señala el documento, precisando que los pagos del ICAS apuntan a 99,17 días de plazo, en el Instituto Municipal de Deportes 90 y en la Gerencia de Urbanismo 64,2, con lo que se supera "largamente" el límite legal de los 30 días.

LAS INVERSIONES

También avisa del "preocupante nivel de ejecución de las inversiones, fenómeno estructural que se viene repitiendo año tras año", pues en 2018, según detalla, quedaron sin ejecutar ni gastar 68 millones, en 2019 unos 57 millones, en 2020 unos 83 millones, en 2021 unos 98 y en 2022 un total de 148 millones, años todos ellos abarcados por la anterior era socialista en el Gobierno local.

Además, el CESS echa "en falta partidas presupuestarias incluidas en ejercicios anteriores, como las relativas a Memoria Histórica, que han desaparecido de este presupuesto; o los incrementos" solicitados por el órgano consultivo para "políticas de género y de inversión en polígonos industriales".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, el dictamen del CESS expone que resulta "necesaria la aprobación del presupuesto, para que así no se pierdan nuevas inversiones, los convenios nominativos y fundamentalmente no se pongan en peligro los fondos europeos" cosechados para diferentes proyectos y programas, pues ha comenzado el nuevo año 2024 y aún no media acuerdo entre el Gobierno local del PP y los grupos de oposición, o sea el PSOE, Vox y la confluencia de Podemos e IU; para el documento inicial del nuevo presupuesto.