Cervera lamenta que la "involución autonómica es cada vez más grande" en materia de vivienda

Los límites competenciales que se pensaba que estaban "solidificados" se han desdibujado

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha lamentado que la "involución autonómica es cada vez más grande" en materia de vivienda.

Lo ha dicho este viernes en la apertura de la jornada 'Posibilidades y límites de las competencias autonómicas en materia de vivienda', junto al jefe del área de difusión del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Jordi Jaria.

Cervera ha apuntado que en los últimos años los límites competenciales que se pensaba que estaban "solidificados" se han desdibujado, hecho que afecta a la manera de gestionar las políticas públicas.

"Estamos preocupados en términos de vivienda porque pensábamos que el Estatut y la Constitución nos daban competencias exclusivas en regulación de vivienda", ha dicho.

NECESIDADES DIFERENTES

Según la consellera, la gestión de viviendas se debe hacer desde la proximidad ya que cada comunidad y ciudad tiene necesidades "muy diferentes" y su propio ritmo de crecimiento.

Así, la Generalitat piensa que debe gestionar la vivienda porque la perspectiva social y económica que contempla "es diferente a la del resto del Estado".

Ha avisado de que "no funciona y no va bien" que el sector no sepa cuánto tiempo de vida tendrá una legislación ya que es un mercado que necesita mucha seguridad jurídica.