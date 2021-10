Cervera asegura que pedirá al Gobierno el traspaso a la Generalitat de los pisos de la Sareb

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha sostenido este jueves que pedirá al Gobierno el traspaso de los pisos de la Sareb para que puedan gestionarlos desde el Govern.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Cervera ha explicado que desde la Agència de l'Habitatge de Catalunya se han puesto en contacto con la Sareb y que están trabajando para establecer un convenio de colaboración para que la entidad entre en el programa de Reallotgem.cat.

"Si conseguimos firmar el convenio podríamos poner un elemento más para poder ayudar a estas personas que están en situación de desahucio. Me gustaría que esta ley de vivienda contemplara estas problemáticas de los desahucios", ha añadido.

Preguntada por la nueva ley de la vivienda acordada por el Gobierno, Cervera ha dicho que no saben si les gusta o no porque aún no la tiene y ha dicho que deberán analizarla bien, aunque sí ha criticado que el Tribunal Constitucional mira siempre las leyes catalanas de vivienda con lupa y no pasa lo mismo con las leyes que se aprueban desde el Estado.

"Tenemos en estos momentos en el Tribunal Constitucional la ley de 2020 que hablaba de la contención de los alquileres y tendremos que mirar cómo se pueden llegar a hacer compatibles, lo que sabemos de la ley que se está tramitando es muy poca cosa", ha añadido.

Ha concretado que no saben si afectará igual a las personas físicas o jurídicas, como tampoco el índice de referencia de precio del alquiler, ni si habla de desahucios.

"Tampoco sabemos de esta ley si dice alguna cosa de los pisos de la Sareb, que es una fuente de viviendas muy importante y queremos reclamar al Estado que los traspase a la Generalitat y los podamos gestionar nosotros", ha señalado.