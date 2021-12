El certificado Covid aumenta un 74% el ritmo de administración de primeras dosis en la Comunitat

Barceló destaca que 1.500.000 valencianos se han descargado el certificado en tres días

La obligatoriedad del certificado Covid en la Comunitat Valenciana, que entró en vigor la medianoche del viernes 3 al sábado 4 y se anunció el 25 de noviembre, ha incrementado un 74% la administración de primeras dosis en la Comunitat Valenciana en la última semana de noviembre respecto a la primera semana del mismo mes. El crecimiento es más acusado en la provincia de Castellón, que casi ha triplicado la cifra en un mes, ha informado la Generalitat.

El certificado se exige desde el fin de semana para entrar a locales de ocio y restauración con aforos de más de 50 personas; espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con comida; eventos y celebraciones de más de 500 personas donde no siempre se pueda llevar puesta la mascarilla y en las visitas a hospitales (cuando se permitan) y a residencias de servicios sociales.

Durante las tres primeras semanas de noviembre, los puntos de vacunación, estáticos o móviles, recibían un goteo continuado de personas interesadas en vacunarse, y la administración de primeras dosis rondaba las 4.600 semanales con un aumento sostenido pero modesto (por debajo del 1% semanal).

A partir de entonces, en la cuarta semana de noviembre el ritmo de crecimiento se ha acelerado. De hecho, el fin de semana pasado, con motivo del Black Friday, solo en los puntos móviles sin cita previa se administraron un total 2.190 dosis y hubo que alargar el horario de atención para poder vacunar a todas las personas interesadas. La semana se cerró con 7.524 primeras dosis administradas (frente a las 4.331 de la primera semana de noviembre, es decir, un 74% más).

Por provincias, Valencia cerró la primera semana de noviembre con 2.052 primeras dosis administradas frente a las 3.476 de la última (+69%); Castellón pasó de 379 a 1.123 (+196%) y Alicante, de 1.900 a 2.925 (+54%). En total, durante noviembre, 22.344 personas iniciaron su proceso de inmunización en la Comunitat Valenciana.

DESCARGAS DEL CERTIFICADO COVID

A fecha de 4 de diciembre, en la Comunitat Valenciana un total de 4.109.105 personas disponían de certificado COVID en algunas de sus tres modalidades ?-vacunación, diagnóstico o recuperación?-.

Cerca del 38%, un total de 1.543.615 personas, lo han obtenido entre los días 1 y 4 de diciembre. De estas, 1.410.090 se lo han descargado por Internet. Durante todo el mes de noviembre fueron 1.699.998 las personas que lo obtuvieron, 1.324.762 desde Internet.

"NECESITAMOS PROTEGERNOS"

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado que la ciudadanía "ha entendido" que hay que seguir protegiéndose y aceptar las medidas para evitar ir a otras restricciones mayores.

"Necesitamos protegernos porque la pandemia todavía no ha terminado. Seguimos aumentando el número de casos día a día", ha dicho la consellera, que ha mostrado su esperanza en que con las medidas adoptadas se puedan frenar las cifras "y llegar a una cierta normalidad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntada por un brote de una familia negacionista en Alcoi (Alicante), ha manifestado que no tenía el dato. E interpelada por su opinión acerca de la actuación de la Policía que ha acudido a discotecas para pedir el certificado Covid, ha aseverado que considera que la policía "habrá actuado de acuerdo con su mandato, que es controlar si se está cumpliendo la medida", ha dicho.

Así mismo, preguntada por el disgusto de algunos hosteleros por tener que hacer de "policías" en sus restaurantes, ha aclarado: "No estamos pidiendo que hagan de policías, sino simplemente que hagan un control".

Y ha añadido: "No podemos tenerlo todo. Prescindir del pasaporte y no tener medidas del aforo. Esto está hablado con el sector del ocio y la hostelería y todos vieron que era una buena medida para no tener que llegar a otras más dolorosas para ellos", ha subrayado.

Preguntada por si habrá medidas más restrictivas en Navidad, la consellera ha manifestado que en estas fechas "cargadas de emotividad" hay que seguir manteniendo las medidas implantadas: "Distancia, mascarilla en el interior, lavado de manos o aireación de espacios. Son las medidas que funcionan y que son capaces de generar un dique para evitar la transmisión" del virus, ha apostillado.