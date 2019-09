El certero repaso de Rosa Díez a Pedro Sánchez por la exhumación de Franco y su compadreo con Bildu

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha repasado la actualidad de la semana en 'Herrera en COPE' a través de su actividad en las redes sociales. A comienzos de esta semana, la política vasca fue muy crítica con la posición del PSOE de Navarra después de que EH Bildu registrara el pasado viernes una proposición no de ley en el Parlamento Vasco con la que pretendía que la Cámara vetara la presencia del PP, Ciudadanos y Vox en Euskadi durante la campaña electoral. Una propuesta que días más tarde decidió retirar con el pretexto de que “fue un error” su presentación en “el contexto elegido” y por “la falta de claridad de la iniciativa.” Díez discrepa, y considera que lo que está detrás de esta decisión es que Bildu “no sabía explicar el fondo de sus intenciones.”

Pero lo que más ha criticado la política vasca es que los socialistas navarros, antes de que la formación que dirige Otegi diera marcha atrás, votaran en contra de la propuesta de Navarra Suma de condenar esta iniciativa: “Querían vetar a estos tres partidos. Ante lo hacían con pistolas y ahora sin ellas. Pero algo ha cambiado, porque al PSOE, a cuyos concejales ETA asesinaban y perseguían, ahora sí les permiten hacer campaña. Pero el que realmente ha cambiado no es Bildu, sino el PSOE.”

Por ello, Díez utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar a Pedro Sánchez: “Este es el partido que tutela el gobierno presidido por el PSOE en Navarra. Antes nos mataban para que no hiciéramos campaña; ahora pisan moqueta y hacen leyes para expulsarnos de nuestra tierra. Y Sánchez duerme a pierna suelta en el colchón nuevo de la Moncloa.”

Este es el partido que tutela el gobierno presidido por el PSOE en Navarra. Antes nos mataban para q no hiciéramos campaña; ahora pisan moqueta y hacen leyes para expulsarnos de nuestra tierra. Y Sánchez duerme a pierna suelta en el colchón nuevo de la Moncloa. #AhoraVasYLeVotas pic.twitter.com/1x6SG4s13w — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 21, 2019

Otra de las noticias de la semana ha sido el fallo del Tribunal Supremo por el que da luz verde al Gobierno de Sánchez para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Un hecho que para el presidente del Gobierno en funciones, supone “una gran victoria para la democracia española.”

La exdirigente política ha sido muy dura con Sánchez al pronunciar estas palabras durante uno de sus discursos en la Asamblea de la ONU, que se celebra en Nueva York. Para Rosa Díez, Sánchez no ha luchado jamás por la democracia: “Dice Sánchez, ese impostor, que desenterrar a Franco es «una gran victoria de la democracia española». Una simpleza q solo la puede decir un cínico o alguien que nunca en su vida haya librado una batalla ni arriesgado nada para defender la democracia. O quien reúna ambas condiciones”, aseguraba la vasca en Twitter.

En ‘Herrera en COPE’, ha ido más allá: “¿Se puede ser más imbécil, más cínico y más irresponsable? Si de verdad se cree que es una victoria, es que no ha trabajado nunca por la democracia. Alguien que pretende desenterrar al muerto para cambiarlo de un sitio público a otro público, es que no ha hecho nada por el sistema. Y en la misma Asamblea de la ONU dijo que España no estuvo en la fundación de Naciones Unidas en 1944 porque vivíamos en una dictadura. ¿Se puede ser más ridículo?”

Dice Sánchez, ese impostor, q desenterrar a Franco es «una gran victoria de la democracia española». Una simpleza q solo la puede decir un cínico o alguien q nunca en su vida haya librado una batalla ni arriesgado nada para defender la democracia. O quien reúna ambas condiciones. — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 24, 2019

Los CDR han ocupado la portada informativa estos días. Sin embargo, a Rosa Díez lo que más le ha llamado la atención ha sido el descontento mostrado por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacia la Guardia Civil por no informarles de la operación que estaba activa para evitar atentados en Cataluña. Un hecho que a Díez le recordó a una anécdota ocurrida hace unos años durante la negociación del Gobierno de Zapatero con la banda terrorista.“Recuerdo que en las actas de aquella negociación, los representantes del Gobierno eran requeridos por los terroristas para que la Guardia Civil dejara de detener comandos. Ante aquella petición, los interlocutores del Ejecutivo le contestaron que era imposible, porque la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada.”

Marlaska abronca a la Guardia Civil por no informarle de la operación para evitar atentados en Cataluña. Eso me ha hecho recordar aquel episodio durante la begociacion de Zapatero con ETA...: La Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada...’ https://t.co/teIU3GsYPd pic.twitter.com/nHLRM87NUY — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 26, 2019

Una anécdota que también compartió en la red social del pájaro azul, y ha añadido que “la Guardia Civil no informa sobre los detalles de una operación concreta a un Ministro. ¿Acaso se iba a poner el buzo él para investigar?”, ha concluido Díez.