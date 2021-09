Cerdán (PSOE): el PP, "patriota a tiempo parcial", "no conviene a España"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado este sábado al PP de ser "patriotas a tiempo parcial" y asegura que es un partido que "no conviene a España".

Cerdán se ha pronunciado así en un acto de homenaje a los alcaldes, concejales y portavoces municipales del PSN-PSOE por su gestión durante la pandemia, que ha presidido junto a la secretaria de general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite.

Y en su intervención Cerdán ha recordado sus tiempos de concejal, cuando "aprendes el valor de servicio público y de bien común", y con la covid la necesidad de defenderlos porque "solo con la fortaleza del estado de bienestar" son posibles principios como la igualdad.

Es "un compromiso firme con la comunidad, porque entendemos la política mirando a los ojos, desde la cercanía y la proximidad", ha comentado, y ha criticado a Vox por decir que en los pueblos "no hacen falta votaciones", ya que eso es "dictadura".

Cerdán ha añadido que ahora el objetivo es dar a esta crisis una salida "justa para todos" con medidas en los distintos ámbitos, mientras "la derecha distingue sus políticas en función del distrito postal" y aplica el "austericidio" para superar las crisis.

"Somos un gran país, pero hay que silenciar el ruido y sintonizar con las demandas reales de los ciudadanos", como la rebaja del precio de la luz aprobada por el Gobierno, pero para eso ha subrayado que hay que "escuchar al ciudadano" en lugar de centrarse "en lo que cuelga en los balcones".

"Somos un gobierno que no cede" a las eléctricas ni a los chantajes, ha afirmado y ha recomendado al PP que mire a Europa en lugar de mirar a Vox, porque "nos sonroja cuando apoya lo más reaccionario".

"Son patriotas a tiempo parcial desde el año 78", ha señalado, para agregar que el PP "tiene secuestrada la Constitución" y "no respeta las urnas" cuando el resultado no les acompaña. Ha considerado que el PP "es un partido que no confía en España y busca culpables, no soluciones".

"El PP es un partido que no conviene a España como UPN no conviene a Navarra", porque "no conciben la pluralidad", mientras que los socialista "queremos la España real, como es" y "en 2023 será mejor que lo que encontramos en 2018", ha concluido.