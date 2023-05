Cerdán (PSOE) dice que Chivite y Saiz "van a escribir el futuro de Navarra"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este jueves en Pamplona que "dos grandes mujeres", María Chivite y Elma Saiz, "van a escribir el futuro de Navarra", la primera de ellas al frente del Ejecutivo foral y la segunda a cargo del Ayuntamiento de Pamplona.

Así se ha pronunciado durante el acto de inicio de la campaña electoral del PSN, celebrado en la sala de armas de la Ciudadela, y en el que también han intervenido la secretaria general del PSN y candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la candidata a la alcaldía de Pamplona, Elma Saiz. También han estado presentes los candidatos del PSN municipales y las personas que forman parte de la lista al Parlamento de Navarra.

"Dos grandes mujeres van a escribir el futuro de Navarra, Elma en Pamplona y María en el Gobierno de Navarra. Los futuros del Gobierno de Navarra y el Gobierno municipal de Pamplona están escritos con nombre de mujer, y nos tenemos que sentir orgullosos los socialistas navarros de tener a dos grandes mujeres al frente de esas dos grandes candidaturas", ha señalado.

Además, ha añadido que los socialistas "gestionamos mejor que nadie la economía, con gobiernos valientes, como el de María -Chivite-, que luchan, que lideran batallas ideológicas y que no se agachan, que toman medidas y decisiones con coraje, poniendo por delante a los ciudadanos".

"Nosotros no vamos contra nadie, pero si tenemos que elegir tenemos claro a quién elegir. Sabemos con quiénes estamos, sabemos que estamos de la mano de la gente", ha subrayado, para a continuación destacar que lo que mueve este país "no son las élites que se mueven en los cenáculos de Madrid", sino "la clase trabajadora". "Y a esos nos debemos", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que la derecha "no tiene proyecto", pues su programa "a nivel nacional es un folio en blanco que pone 'Derogar el Sanchismo', y aquí en Navarra 'echar a Chivite'". "Van en contra de todo, no tienen ninguna propuesta ni alternativa, solo destruir y retroceder", ha apuntado Cerdán, que ha añadido que "se ha roto en mil pedazos la falacia de que la derecha gestiona mejor". "Si hay dolor social no hay buena gestión. Crisis siempre las hay y las habrá, la diferencia es cómo nos enfrentamos a ellas", ha señalado.

A su juicio, tanto la derecha como EH Bildu "se aferran al pasado, y la sociedad lo que quiere es que miremos al futuro". "Viven de la confrontación, del enfrentamiento, y como no pueden atacar la gestión, utilizan las mentiras y los bulos", ha manifestado.