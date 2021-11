Cerdán acusa al PP de "oxigenar el discurso de odio y la división"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado este domingo al PP de ser "un peligro para el futuro de España" y de "oxigenar el discurso del odio y la división".

Cerdán ha comenzado su intervención en la clausura del 14 congreso del PSIB, en Inca, que ha reelegido a Francina Armengol secretaria general, citando a la escritora Almudena Grandes, fallecida este sábado a los 61 años, proclamando que Vox no es un partido constitucionalista y comprometiéndose "a seguir trabajando por un país en el que no tenga cabida la ultraderecha".

Se ha referido a la manifestación contra la reforma de la llamada ley mordaza de este sábado en Madrid y ha dicho que "ni una de las reivindiciones de ayer son ciertas".

Ha acusado al PP de "ejercer de pirómano" al manifestarse junto a Vox, porque "basándose en mentiras quieren conseguir con otras fórmulas lo que no consiguen con votos". Ha reprochado al PP que "manchara el nombre de la policía para tapar su corrupción" y de imponer en 2015 la ley mordaza "sin diálogo ni consenso y recortando derechos y libertades".

"Son una derecha condenada una y otra vez por corrupción", ha asegurado el secretario de Organización socialista y ha añadido que "son un partido que oxigena el discurso del odio y la división".

"Un despistado Casado, que no sabe ni donde entra en misa ni a qué manifestaciones asistir, es un dirigente desnortado en una casa llena de líos; una derecha así no puede aspirar a gobernar", ha asegurado. "De ridículo es triste, pero a su vez es peligroso", ha advertido.

Considera que el PP actual "descose España y enfrenta a unos ciudadanos con otros" y ha defendido que frente a él los socialistas son "más necesarios que nunca".

Ha acusado al PP de darle la espalda al sentido de estado cuando está en la oposición y cuando gobierna de hacer que los españoles pierdan derechos, y los ha llamado "tristes, cenizos y faltones". "No vamos a dejar a la derecha reventar nuestra autoestima como país", ha proclamado y ha señalado que el futuro se construye "con superación, recuperación y avances sociales".

Ha defendido y los presupuestos generales del Estado "más sociales de la historia" y claves para "abordar la modernización que necesita el país", manteniendo la protección social y aumentando la cohesión territorial" y ha indicado que certifican el compromiso del Gobierno con todos los territorios.

"También con Baleares, asignándole una inversión de 680 millones de euros y una dotación específica para compensar la insularidad por 183 millones", ha destacado. "En cuatro años del gobierno de Pedro Sánchez Baleares habrá recibido alrededor de un 50 % más de recursos que en los últimos 4 años de Rajoy", ha añadido.

Cerdán ha defendido que los socialistas cumplen su palabra en cuestiones como luchar contra el cambio climático, subir el salario mínimo y las pensiones, aprobar una ley de vivienda y "ensanchar derechos" en cuestiones como la eutanasia.

"La verdadera libertad de basa en el avance en derechos e igualdad de oportunidades eso nos hace libres frente a un PP que se abraza a la ultraderecha y que solo ofrece limitación de libertades y retroceso", ha afirmado.

La recién reelegida secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha defendido los valores socialistas y se ha comprometido a trabajar para encadenar una tercera legislatura progresista en el Govern balear: "Con ganas, con orgullo y con pasión: vamos a por la tercera", ha proclamado.

Armengol ha destacado que el decimocuarto congreso del PSIB ha sido "de unidad, ilusión, fuerza y debate" y de "socialismo efectivo", y ha alabado la ponencia que define las líneas de actuación para los próximos 10 y 20 años en las islas.

La presidenta balear ha añadido que para poder aplicar ese proyecto hacen falta recursos y ha reivindicado: "un sistema de financiación autonómica que haga justicia para poder hacer estas políticas".

"Necesitamos el REB y agradecemos muchísimo que por primera vez un Gobierno ponga 183 millones de factor de insularidad que no estarían si no estuviera Pedro Sánchez en la Moncloa y no fuéramos nosotros quienes gobernáramos aquí. Y necesitamos avanzar de forma decidida hacia un estado federal y compartir las decisiones", ha reclamado.

Ha agradecido su trabajo a los socios de izquierda que trabajan con el Govern y en las demás instituciones "porque la izquierda es plural pero suma".