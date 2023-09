Cepyme y FADE creen que la fiscalidad y la falta de infraestructuras lastran la competitividad de las pymes asturianas

El presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, ha puesto este jueves de manifiesto que los principales lastres para que las empresas asturianas no sean capaces de crecer y aumentar su tamaño son la falta de infraestructuras y la mayor fiscalidad que otras CCAA. A ello se suma un problema generalizado en España como es la falta de mano de obra.

"No es de recibo que en un país como España haya regiones, haya lugares que no compitan en igualdad de condiciones a nivel de infraestructuras. No es justo en este caso la comunidad asturiana que esté lastrada con tipo impositivo, una presión fiscal mayor que otras comunidades autónomas. Al final eso hace que sea mucho más difícil, que cueste mucho más trabajo ejercer la actividad empresaria", ha dicho el presidente de Cepyme que ha mantenido una reunión con la FADE.

Así ha indicado que Cepyme trabaja a nivel nacional y por supuesto, a nivel autonómico para lograr la necesaria relajación fiscal, porque considera que "no se puede seguir incrementando ilimitadamente la presión fiscal al mundo de la empresa porque se acabará con ella".

A la relajación de la fiscalidad, que a juicio de la patronal potenciaría la actividad económica, se suman otras cuestiones a mejorar como son el exceso de burocracia, la ineficiencia de la Administración o la morosidad.

FALTA DE MANO DE OBRA

En cuanto a la falta de mano de obra y las dificultades para lograr cubrir las vacantes en España, Gerardo Cueva ha indicado que "no se entiende con un país en el que el paro está por encima, está en doble dígito, que realmente no se puedan cubrir los puestos de trabajo".

"Me parece claramente que hay un desacoplamiento entre las políticas sociales y las políticas activas de empleo", ha dicho Cueva que ha añadido que "hay que hacer un seguimiento a aquellas personas que desgraciadamente están en una situación complicada" y reciben ayudas.

Así ha indicado que "por supuesto que hay que ayudar en este caso a aquellas personas que están atravesando una mala situación", pero ha insistido en que hay que potenciar la empleabilidad de las personas.

"Es mucho más importante que al final de la cadena de esa ayuda haya un empleo estable y duradero, no creo en el subsidio para una mejora de la sociedad", ha indicado.

Cueva ha manifestado que España, al igual que ocurre en Asturias, adolece de tener empresas robustas y por lo tanto desde Cepyme trabajan por lograr empresas de mayor tamaño que mejoren la competitividad y acerquen a España a la media europea. Así ha puesto de manifiesto algunos proyectos que tiene en marcha la patronal para potenciar las empresas.

En la misma línea, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, ha indicado que en Asturias hay muchas empresas que tienen potencial para poder crecer y necesitan un espaldarazo para ello.

Así ha indicado Calvo que el pequeño tamaño de las empresas asturianas resta "competitividad" y por tanto FADE trabaja para que las mismas ganen en tamaño por lo que piden a las Administraciones que faciliten ese crecimiento.

"E imprescindible que las empresas asturianas compitan en las mismas condiciones que el resto de España con las mismas infraestructuras y con una fiscalidad similar", ha dicho Calvo que ha insistido en que el Principado se está quedando atrás en lo que a fiscalidad se refiere.