Centros de salud cántabros "bloquean"agendas hasta día 12 por bajas laborales

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha bloqueado hasta el miércoles, 12 de enero, las agendas de los centros de salud ante las más de 200 bajas laborales que hay en Atención Primaria y el incremento de pacientes por la sexta ola del coronavirus, por lo que solo atenderán nuevas urgencias.

La directora gerente del SCS, Celia Gómez, ha anunciado a Efe esa decisión de su departamento, aunque ha subrayado que las agendas de los centros de salud dispondrán de "huecos" para las urgencias y "atenciones que no pueden esperar" o que preocupen.

Sin embargo, ha insistido en que no se añadirán hasta del 12 de enero ninguna otra cita que no sea de urgencias.

Celia Gómez ha confirmado que el Servicio Cántabro de Salud tiene a 311 trabajadores de baja por el coronavirus y 64 de ellos son de Atención Primaria, un número "muy alto" en la actualidad y ante la situación que tienen ahora los centros de salud.

En Cantabria, el SCS cuenta con 10.000 trabajadores, de los que un diez por ciento (1.044 personas) está de baja por diversas patologías o contingencias, y de ellos 311 por el coronavirus, 251 de la categoría sanitaria y 60 de la de gestión de servicios.

En Atención Primaria hay 224 trabajadores de baja, de los que 64 son por el coronavirus.

Celia Gómez reconoce que las bajas han subido "mucho" por la pandemia y de forma "importante" en el caso de la Atención Primaria, cuando los centros de salud se enfrentan a la sexta ola de la pandemia, afrontan la vacunación contra el coronavirus, hacen test de antígenos y es el personal "más expuesto".

Esa situación "complica mucho" el trabajo en Atención Primaria, en especial cuando se concentra en un centro de salud.

Así ha puesto como ejemplo que si en un centro de salud donde trabajan diez sanitarios hay cinco contagiados, ese centro se queda con la mitad de la plantilla pero con todas las consultas, algo "altamente complicado" para el trabajo diario, según reconoce la gerente del Servicio Cántabro de Salud.

"Las agendas ya estaban cargadas cuando, además, se nos ha multiplicado el número de personas que acuden a los centros porque o tienen síntomas o creen que pueden haber sido contagiados. A parte están las personas que acuden porque tienen citas por sus procesos de enfermedad, con lo que el nivel de saturación hace imposible mantener la actividad normal del centro de primaria", reconoce Celia Gómez.

Gómez ha asegurado que con la crisis sanitaria del coronavirus, hay muchas asistencias que no tienen un problema grave de salud y en muchos casos solo se trata de confirmar o no que se tiene el coronavirus, pero ha recordado que hay otras personas que tienen problemas de salud. "Son las que no queremos que se nos queden atrás", ha aseverado.