El Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo de Allo, finalista en los Premios Europeos a la Innovación Política

El Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo de Allo, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de Allo y La Fundación La Caixa, ha sido seleccionado como proyecto finalista en los Premios Innovation in Politics Awards, organizados por The Innovation in Politics Institute.

The Innovation in Politics Institute es una organización no gubernamental internacional referente en innovación política a nivel mundial, que identifica, promueve y potencia proyectos de innovación política para mejorar y fortalecer la democracia en Europa, ha informado el Gobierno foral.

En la 7ª edición de estos premios europeos a la innovación política han participado 334 proyectos de alto nivel procedentes de 26 países. Los finalistas y ganadores han sido elegidos por el voto del jurado ciudadano compuesto por 1.086 ciudadanos europeos. Los proyectos ganadores se anunciarán en un acto que tendrá lugar en el Museo Marítimo de Barcelona el próximo 2 de mayo.

El Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo 'La Bodega' de Allo tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores de la zona los recursos adecuados que permitan su participación de la forma más autónoma e independiente posible en su comunidad, mediante la adquisición de habilidades y el fortalecimiento de sus recursos personales, la rehabilitación y el mantenimiento de sus capacidades funcionales, el entrenamiento de la autonomía personal, y el asesoramiento a su entorno socio familiar.

El proyecto busca la parametrización y escalabilidad de diferentes actuaciones vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y/o con discapacidad, con un enfoque flexible, adaptativo en los servicios y las soluciones, y de cercanía.

El local cuenta con un gimnasio especialmente acondicionado para personas mayores donde realizan diferentes actividades físico motoras y de estimulación cognitiva. Se ha puesto en marcha un servicio de lavandería que permite mejorar la calidad de vida de las personas mayores e impulsar la actividad económica con la creación de al menos un puesto de trabajo para realizar las tareas correspondientes de recogida, lavado, secado, planchado y entrega de ropa. Además, se ha instalado un huerto urbano en los jardines exteriores del edificio.

Allo es una de las localidades navarras que se encuentra en riesgo de despoblación y que ha perdido en los últimos 60 años el 38% de sus habitantes. Este Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo es un ejemplo a seguir para otras zonas afectadas por el reto demográfico que dispongan de locales inutilizados que puedan emplearse como espacio de innovación social, ha indicado el Ejecutivo.