El Centro Andaluz de Documentación de Jerez amplía sus fondos tras la donación de 200 piezas del maestro Quintero

El Centro Andaluz de Documentación de Jerez (Cádiz) ha ampliado sus fondos con piezas del maestro Quintero tras la donación recibida de su nieto Antonio Cochón Quintero, quien ha entregado más de 200 piezas del compositor jerezano al fondo documental del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

"Con una pluma estilográfica 'Mont Blanc Meisterstück 7' el maestro Quintero escribió en una tarde jerezana las primeras líneas del recitado de 'La Salvaora'", ha relatado la Junta en un comunicado, donde ha añadido que "inmortalizó sobre el papel una historia que Lola Flores y Manolo Caracol popularizaron en los años cuarenta del siglo XX. Tachó, reescribió, hasta conseguir la pieza que buscaba".

A 'La Salvaora' le siguieron obras como 'La copla andaluza', 'El alma de la copla', 'La Hija de Juan Simón' o 'Amapola', y así hasta más de 70 obras, entre comedias, musicales y guiones de cine. Para escribirlas, Antonio Quintero Ramírez (1895-1977) "siempre tuvo la compañía de su incansable plumín", un utensilio, custodiado por su familia en varias generaciones, que también se ha incorporado a la colección.

Entre el material donado destacan argumentos cinematográficos, manuscritos, apuntes, copias de canciones, canciones escenificadas como la de 'Corazón adentro' y la máquina de escribir 'Remington' con la que las hijas del compositor transcribían las obras manuscritas para encuadernarlas y componer los libretos.

Escritos (la mayoría, cuartillas) en las que se pueden leer unos fandangos que el maestro escribió para una grabación de Rocío Jurado en 1964 ("Doce cubiertos de plata / me mandaste de regalo / y yo me conformaría / con la cuchara de palo / de cuando tú a mí me querías"), así como numerosos tanguillos, pasacalles o estampas, como 'La niña de fuego' o 'La suerte del pollo'.

Junta ha resaltado que cada una de estas cuartillas "conserva la esencia" del gran maestro de coplas, autor de teatro, comediógrafo, conocido letrista, y miembro del trío de compositores Quintero, León y Quiroga. "Juntos alcanzaron una producción prolífica con musicales como 'Filigrana' o 'Puente de coplas'", ha reiterado.

"Quizás el más teatral de este trío de compositores fue Quiroga, y así lo reflejan los dibujos de escenarios y anotaciones de escena de su puño y letra en el material que se conserva, y su listado de obras teatrales, en las que se observa el influjo costumbrista y humorístico de los hermanos Álvarez Quintero. Pero nadie duda de su talento para los cantables creando junto a Rafael de León reconocidas coplas como 'Las cositas del querer' o 'La Zarzamora', y un sinfín de letras más interpretadas por las grandes voces de la copla como Imperio Argentina, Juanita Reina, Lola Flores o Concha Piquer", ha indicado la Administración.

Con la donación de estas piezas de Antonio Quintero, el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), radicado en Jerez de la Frontera, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico "enriquece" el fondo público documental y patrimonial del flamenco, la copla y el teatro andaluz, al que pueden acceder los interesados e investigadores, contribuyendo a la conservación y difusión del legado del compositor jerezano.