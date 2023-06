Centenares de fans esperan en Vigo para entrar a la 'jungla' de Balaídos con los Guns n'Roses

Centenares de personas esperan desde la mañana de este lunes la apertura de puertas del Estadio Municipal de Balaídos donde actuarán esta noche los Guns n'Roses, que llegan a la ciudad olívica tras su paso por Madrid el pasado viernes.

Así, decenas de fans se han amontonado desde las 12,00 horas del mediodía a las puertas del recinto para asegurarse el mejor puesto en el concierto, que comenzará a partir de las 20,00 horas con The Pretenders, que actuarán de teloneros.

Equipados con camisetas, gorras, pulseras y todo tipo de merchandising del grupo, personas llegadas de todas partes de Galicia, España y Portugal continúan esperando hasta que a las 18,30 horas se abran las puertas. Media hora antes, aquellos que tenían la entrada 'early', ya han podido acceder a Balaídos.

Tras prácticamente agotar las entradas a pocas horas de que saliesen a la venta el pasado mes de marzo, por fin los fans podrán ver a sus ídolos en Vigo. Sin embargo, hace apenas unos días, la promotora liberó nuevas localidades a precios que oscilaban entre los 62 y los 136 euros.

Además, la reventa ha vuelto a ser la vía de escape para algunos, que han asegurado que han comprado la entrada hace escasos dos días por un precio inferior al de venta en taquilla: "Tuve mucha suerte y aproveché la oportunidad. El vendedor estaba desesperado porque no podía venir y la vendió barata", declara mientras espera a la cola de Balaídos.

El paraguas también se ha convertido en un indispensable este lunes, porque la previsión meteorológica da lluvia durante un concierto. No obstante, muchos le han dado utilidad como sombrilla durante la tarde, ya que el sol calentaba el asfalto de la ciudad olívica.

Todo merecerá la pena, según dicen, porque en pocas horas Axl Rose tomará el escenario junto a los cofundadores de la banda, Slash (guitarra principal) y Duff McKagan (bajo y coros), que se ven reforzados por los ya veteranos Dizzy Reed (teclados, coros, percusión), Richard Forts (guitarra, coros), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (sintetizador, teclados, coros).

Canciones como 'It's So Easy', 'Hard Skool', 'There was a time', 'Chinese Democracy' o, como no podía ser de otra manera, 'Welcome to the jungle' previsiblemente sonarán en Vigo esta noche ante un Balaídos repleto con 26.000 personas.

Todo ello pese a que en las últimas semanas la celebración del concierto se puso en entredicho, después de que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vigo declarase desierta la licitación para un patrocinio publicitario de este evento, con un presupuesto base de unos 1,5 millones de euros.

En abril pasado se inició el expediente para licitar este patrocinio, destinado al concierto de un grupo internacional "a celebrar en el estadio de Balaídos entre el 5 y el 27 de junio". La única empresa licitadora no presentó la documentación necesaria, por lo que el órgano de contratación acordó declarar desierto ese concurso.