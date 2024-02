Un centenar de tractores ocupan Ourense para protestar contra las políticas europeas

Una primera jornada de movilizaciones en Galicia como réplica a las de Europa y España se salda con menor repercusión en Lugo

Una caravana de un centenar de tractores se ha desplazado desde distintos puntos de la provincia de Ourense hasta la capital para protestar contra las políticas europeas que afectan al sector primario.

Los tractores se movilizaron desde los ayuntamientos de Xinzo de Limia, Maceda, Montederramo y Castro Caldelas, y, tras reunirse en el polígono de San Cibrao das Viñas, alrededor de las 11,00 horas, continuaron su protesta hasta la Subdelegación del Gobierno, en las proximidades del parque de San Lázaro, adonde llegaron alrededor de las 13,30 horas.

"Demandamos que pongan unos precios justos, que bajan el combustible y la nueva PAC. Nos están echando la cuerda al pescuezo y nosotros queremos vivir honestamente y trabajar", reclamaba uno de los agricultores desplazado desde la comarca de a Limia. "Venimos aquí a protestar porque no nos queda otra", añade.

Ya delante de la Subdelegación del Gobierno reclamaron ser atendidos por representantes del Gobierno central y, al no lograr ser recibidos, expresaron su malestar con consignas y terminaron pegando su manifiesto en las puertas del edificio.

En él indican que se desplazan "solos", "sin representantes políticos ni sindicatos" para "defendernos entre todos porque estamos sufriendo graves ataques y amenazas hacia nuestro trabajo" con "las políticas que desde Bruselas pretenden imponernos".

En esta línea, lamentan la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y afean que alguien debería sentarse a hablar con ellos de sus problemas. "Escuchar nuestras propuestas porque somos parte de la solución", agregan.

Entre las reclamaciones, el retroceso o replanteamiento de nuevas y futuras modificaciones en el tema agrogandero, la "flexibilidad" en los contenidos y la implantación del cuaderno digital, teniendo en cuenta que aumenta su carga de trabajo burocrático, así como que ecoesquemas de pastoreo y siega que "sean viables" en la zona.

"Precios, normas, burocracia, todo va contra nosotros. Parece que somos los que estropeamos el planeta", era una de las lamentaciones más repetidas esta mañana en la que se decía que: "Ecología sí, pero con sentido común".

"Mi hijo quiere ser ganadero, con tanta burrocracia mejor que se meta a gaitero", uno de los lemas atado a uno de los tractores. "Somos jardineros de toda España para que vengan a hacer turismo rural", algunas de las pancartas que se han podido leer entre los manifestantes, que han reivindicado que: "Si el campo no trabaja, la ciudad no come".

CORTES DE TRÁFICO

Así pues, alrededor de 50 policías de la UIP velaron por la seguridad durante la protesta. Además, la Policía Local colaboró con cortes de tráfico durante el recorrido de los tractores hasta la Subdelegación del Gobierno.

Afectaron con cortes en la salida del acceso centro de la A-52, así como las calles céntricas como Pardo de Cela, Progreso, Juan XXIII o la Avenida de La Habana durante algo más de una hora, aunque el tráfico a las 17,00 horas todavía no estaba completamente restablecido, dado que una columna de tractores seguía estacionada en la Avenida de La Habana.

JORNADA DE PROTESTA CON POCA AFLUENCIA EN LUGO

Paralelamente, esta primera jornada de movilizaciones en Galicia que reproducen las protestas que se han producido en diferentes puntos de España, tras movilizaciones por varios puntos de Europa, han congregado a decenas de ganaderos y agricultores lucenses en el polígono industrial de As Gándaras, a las afueras de la ciudad de Lugo, tras convocatorias a través de WhatsApp por el sector primario contra la normativa de la UE que ha contado, según los propios participantes, con "menos afluencia de la esperada".

"Esto es un punto de partida para ir hablando entre nosotros, ir organizándonos y hacer una hoja de ruta para seguir luchando. A lo largo de los próximos días trataremos de hacer ver a la Unión Europea que lo que nos están imponiendo es inviable", explicaba en declaraciones a Europa Press, Roberto López, portavoz de Agromuralla.

Los ganaderos y agricultores lucenses avisan de que se prevé realizar más acciones de protesta para próximos días.

Sin embargo, las organizaciones agrarias gallegas más representantivas, como son Unións Agrarias y Sindicato Labrego, se desmarcan de realizar protestas en plena campaña a las elecciones gallegas para no "mezclar movilizaciones y citas electorales", por lo que aplazan manifestaciones a después del 18 de febrero.

APOYO DE LA XUNTA

Por su parte, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha asegurado que está "al lado de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos" en una jornada de tractoradas. Así, exige al ministro de Agricultura, Luis Planas, "liderar ese movimiento al lado" de los productores para paralizar una normativa europea que identifica con "un conjunto de trabas burocráticas y de exigencias medioambientales que ponen en peligro la sostenibilidad económica de las explotaciones".

González ha dicho "respetar el derecho de los agricultores y ganaderos a manifestarse", si bien pide que "sean manifestaciones pacíficas". "Del mismo modo que en su momento condenamos las acciones violentas que hubo en la frontera con Francia", expresa. "Pero también tengo que decir, como ya dije ayer, que estamos al lado de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos", ha indicado.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado este martes que: "Hoy, por convicción y por coherencia , apoyamos las justas reivindicaciones de quienes se manifiestan". "Desde hace años denunciamos los ataques al campo, la suicida agenda 2030, y las políticas globalistas que apoyan PP y PSOE en Bruselas", ha asegurado.

DISPOSITIVO DEL GOBIERNO

Además, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha trasladado su "respaldo más absoluto" a los agricultores, ganaderos y pescadores ante las protestas que están protagonizando en las principales carreteras y vías comarcales de España.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha mostrado ser "absolutamente respetuoso" con las tractoradas que este martes se han celebrado en Lugo y Ourense, pero apela a que las movilizaciones se realicen "respetando el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo". Así, están preparados con un dispositivo para "cualquier contingencia" que pueda producirse en la circulación.